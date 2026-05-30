王俐人火辣登SWAG爆紅！《麻辣鮮師》女星力挺 老公一句話打槍

杜詩梅昨出席《半里長城》笑噴版台北加場慶功宴，談及王俐人。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕杜詩梅昨出席《半里長城》笑噴版台北加場慶功宴，她過去演出《麻辣鮮師》的陸小曼廣為人知，同樣《麻辣鮮師》的王俐人近日上成人平台SWAG直播爆紅，杜詩梅直率說「我很欣賞」，還喜滋滋與老公莊植蘢分享，卻換來老公潑冷水回「妳想多了」。問杜詩梅若有人邀請上成人平台直播會不會答應？她稱老公那關就不可能過，因她老公秉持「好東西不一定要跟大家分享」的心態。

杜詩梅對王俐人上成人平台直播很是誇獎，「她欣賞自己身體，對自己身體做這樣規劃，行為決定我很欣賞，也支持贊同。」

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而她和老公將原本港務局的廢棄宿舍斥資數百萬打造成時尚與質感兼具的餐廳，預計要收攤，主要原因是租約，她解釋是港務局舊宿舍一標是五年，這次租約到明年三月，至於是否重找地方再開餐廳？她說：「因為家人年紀大，我3年前就規劃在花蓮吉安鄉買一棟有電梯的房子，之後可變成餐廳結合民宿。」說到這邊，她不忘推廣花蓮的美，讚嘆：「怎會有個地方能看山又看海呢？」

此外，把話題拉回舞台劇，杜詩梅笑稱《半里長城》根本是「伙食最完整」的巡演，「沒有任何一次巡演，每一天都是慶功宴！」她也透露每到一個城市都收到粉絲熱情投餵，「所有的人都在正確的位置上，也包含工作人員，所以我們才可以一路完售。」

《半里長城》笑噴版台北加演將於2026年8月28日至8月30日於臺北表演藝術中心大劇院熱鬧登場，購票請上寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富及OK便利商店。

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