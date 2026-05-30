詐騙遇到啦啦隊女神！ 開口借2萬驚訝「短今本人親回」瞬間變迷弟

啦啦隊女神短今。（資料照；記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職中信兄弟啦啦隊「PassionSisters」人氣成員短今，近日碰上一樁讓人啼笑皆非的離奇詐騙事件！一名詐騙分子透過私訊向她開口借款2萬元，沒想到驚動短今本人親自開口「要求面交」。對方發現是女神降臨後，竟然當場態度180度大轉彎，瞬間從詐騙犯變身「小迷弟」，表示不用借錢、改成「要簽名球就好」。荒謬的對話紀錄一曝光，立刻在網路上引發粉絲瘋傳。

現年34歲的短今在球場上向來以直率、帶點傻大姐的無厘頭性格深受球迷喜愛。日前她在個人社群平台限時動態上，曬出一段驚人的對話截圖。畫面中，對方使出常見的罐頭詐騙套路，宣稱自己急需2萬元周轉，並掛保證「明天下午就會還錢」。這款連一般人都不會上當的訊息，沒想到釣出短今本人大方回應：「好哇！可以面交嗎？」

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這句「面交」似乎把鍵盤另一頭的詐騙分子嚇了一跳。意識到跟自己對話的竟然是擁有173公分傲人身材的「中職啦啦隊小巨人」後，對方瞬間放棄犯罪計畫，弱弱地改口回覆：「可以嗎...不用借錢簽球就好」，文末甚至還附上一個淚眼汪汪的表情符號。這番超現實的劇本發展，讓短今本人也哭笑不得，忍不住直呼：「本來以為這種詐騙的不會回訊息，現在搞一個我不知道怎麼回了！」

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