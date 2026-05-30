SEVENTEEN玟奎打卡旗津失敗！糗事登台灣新聞「紅回南韓」

SEVENTEEN玟奎日前來台原想慢跑前往旗津打卡，才發現必須搭船。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣男團SEVENTEEN成員金玟奎日前來台開唱時，因為想慢跑前往高雄知名景點旗津卻意外失敗，糗事還登上台灣媒體版面。如今，玟奎返韓後上知名製作人「羅PD」羅暎錫節目時再度親自還原事件始末，坦言原以為導航顯示可以步行抵達，結果跑到現場才發現還得搭船，讓全場笑翻。

玟奎4月底以SEVENTEEN小分隊CxM身分與隊長崔勝喆來台舉辦演唱會，當時他利用空檔想前往旗津打卡，於是打開Google Maps查詢路線，發現距離約6公里，加上平時就有慢跑習慣，因此決定直接跑步前往。沒想到，玟奎一路跑到海邊、距離目的地只剩約1公里時，才發現前方其實隔著海，必須搭船才能登上旗津。

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適逢SEVENTEEN出道11週年，羅暎錫推出《出差十五夜》特別企劃，節目播出時也特別提到玟奎因這件事情登上台灣新聞。對此，玟奎則面露委屈表示自己明明按照導航前進，「可是地圖上卻標著可以跑步抵達」，因此才誤以為能一路慢跑到旗津，沒想到最後功虧一簣。

玟奎返回南韓後上羅PD節目親自還原整起糗事經過。（翻攝自YouTube）

聽完玟奎事件經過後，隊友夫勝寛竟立刻當面吐槽，「所以新聞就報導你最後沒能登島這件事了？」玟奎也無奈承認；另一名隊友李燦則笑著為玟奎解圍表示，「玟奎哥可是superstar呢！」讓現場瞬間笑成一團，也讓這段高雄跑步迷航記再度成為粉絲討論焦點。

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