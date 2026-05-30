自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃曉明突下跪喊乾媽！向太揭私下真面目「憨厚到很容易被騙」

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃曉明與「向太」陳嵐超過20年的「乾媽乾兒子」情誼近日再度掀起討論，向太分享兩人認親內幕時爆料，黃曉明當年竟在餐廳包廂裡當眾雙膝下跪喊她「乾媽」，讓現場十多人全看傻眼。談及這位乾兒子的真實個性，向太也直言黃曉明為人憨厚、重情義，「很容易被人家騙」，甚至曾有投資出去卻拿不回半毛錢的經歷。

向太（右）回憶黃曉明當年在包廂當眾下跪喊「乾媽」。（本報組合資料照）向太（右）回憶黃曉明當年在包廂當眾下跪喊「乾媽」。（本報組合資料照）

向太透露，兩人最早因經紀約風波結識，當年黃曉明剛出道不久，原經紀公司開出2000萬港幣（約8000萬台幣）轉讓合約，但黃曉明卻主動勸她不要買，直言價格太高不值得，讓她對這名年輕演員留下誠實直接的好印象。之後向太有次準備搭機時，在朋友圈看到黃曉明曬出82年拉菲紅酒並邀友聚餐，她隨口留言「我來」，沒想到最後真的赴約。

向太回憶，自己現身包廂後全場都相當意外，而黃曉明見到她不僅熱情招待，還突然「噗通」一聲雙膝下跪喊「乾媽」讓所有人當場愣住。向太認為這份舉動完全出自真心，因此正式認下這位乾兒子，她也透露黃曉明向來不懂拒絕朋友，該幫不該幫的都會伸出援手，因此自己曾多次提醒他不要太相信別人。

向太進一步分享，曾有一名商業合作對象是黃曉明介紹認識，但後來發現對方口碑不佳，詢問黃曉明合作狀況時僅淡淡表示「我錢也投出去，可是沒有回來過一毛錢...」沒有批評任何人。這讓向太更加認定黃曉明是個沒心機、重感情的人，她也指出黃曉明和另一位乾兒子蕭敬騰個性相似，對朋友有求必應，工作上則敬業不耍大牌，因此在圈內一直維持不錯口碑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中