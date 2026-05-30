黃曉明突下跪喊乾媽！向太揭私下真面目「憨厚到很容易被騙」

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃曉明與「向太」陳嵐超過20年的「乾媽乾兒子」情誼近日再度掀起討論，向太分享兩人認親內幕時爆料，黃曉明當年竟在餐廳包廂裡當眾雙膝下跪喊她「乾媽」，讓現場十多人全看傻眼。談及這位乾兒子的真實個性，向太也直言黃曉明為人憨厚、重情義，「很容易被人家騙」，甚至曾有投資出去卻拿不回半毛錢的經歷。

向太（右）回憶黃曉明當年在包廂當眾下跪喊「乾媽」。（本報組合資料照）

向太透露，兩人最早因經紀約風波結識，當年黃曉明剛出道不久，原經紀公司開出2000萬港幣（約8000萬台幣）轉讓合約，但黃曉明卻主動勸她不要買，直言價格太高不值得，讓她對這名年輕演員留下誠實直接的好印象。之後向太有次準備搭機時，在朋友圈看到黃曉明曬出82年拉菲紅酒並邀友聚餐，她隨口留言「我來」，沒想到最後真的赴約。

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向太回憶，自己現身包廂後全場都相當意外，而黃曉明見到她不僅熱情招待，還突然「噗通」一聲雙膝下跪喊「乾媽」讓所有人當場愣住。向太認為這份舉動完全出自真心，因此正式認下這位乾兒子，她也透露黃曉明向來不懂拒絕朋友，該幫不該幫的都會伸出援手，因此自己曾多次提醒他不要太相信別人。

向太進一步分享，曾有一名商業合作對象是黃曉明介紹認識，但後來發現對方口碑不佳，詢問黃曉明合作狀況時僅淡淡表示「我錢也投出去，可是沒有回來過一毛錢...」沒有批評任何人。這讓向太更加認定黃曉明是個沒心機、重感情的人，她也指出黃曉明和另一位乾兒子蕭敬騰個性相似，對朋友有求必應，工作上則敬業不耍大牌，因此在圈內一直維持不錯口碑。

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