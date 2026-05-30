自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣之光！舒華、趙雨凡入選《富比士》菁英榜 躋身30歲以下代表人物

韓團i-dle葉舒華、CORTIS趙雨凡2位台灣籍成員雙雙入選《富比士》菁英榜。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）韓團i-dle葉舒華、CORTIS趙雨凡2位台灣籍成員雙雙入選《富比士》菁英榜。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《富比士》（Forbes）27日公布2026年「亞洲30位30歲以下菁英榜」（30 Under 30 Asia），台灣演藝圈再傳捷報！南韓人氣女團i-dle台灣籍成員葉舒華，以及男團CORTIS台灣籍成員趙雨凡雙雙入選，成功躋身亞洲最具影響力的新世代代表人物，讓台灣藝人在國際舞台上的能見度再度提升，毋庸置疑是台灣之光。

《富比士》今年從亞太18個國家與地區、近4000份提名名單中，選出約300位30歲以下的傑出青年，涵蓋娛樂、科技、創業、藝術及社群媒體等領域。舒華以i-dle成員身分持續活躍於全球市場，在音樂、時尚與綜藝領域累積高度影響力；除此之外，年僅20歲的趙雨凡則隨CORTIS一同入榜，展現台灣新生代偶像的國際潛力。

除了舒華與趙雨凡受到矚目，以台灣為創作基地的韓國人氣網紅金針菇同樣入選「社群媒體、行銷與廣告」類別，她得知喜訊後直呼彷彿在做夢，並感謝家人、團隊及粉絲一路支持，坦言這份榮耀是創作者生涯的重要里程碑。

根據《富比士》統計，今年入選者平均年齡為26歲，女性約占四分之一，其中創業與科技領域表現最為亮眼，累積募資金額高達10億美元（約313.8億台幣）。若以國家與地區區分，印度以78人入選居冠，中國46人排名第2，澳洲、日本與南韓緊追在後，也反映亞洲年輕世代在各產業持續展現驚人的創新實力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中