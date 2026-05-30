台灣之光！舒華、趙雨凡入選《富比士》菁英榜 躋身30歲以下代表人物

韓團i-dle葉舒華、CORTIS趙雨凡2位台灣籍成員雙雙入選《富比士》菁英榜。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《富比士》（Forbes）27日公布2026年「亞洲30位30歲以下菁英榜」（30 Under 30 Asia），台灣演藝圈再傳捷報！南韓人氣女團i-dle台灣籍成員葉舒華，以及男團CORTIS台灣籍成員趙雨凡雙雙入選，成功躋身亞洲最具影響力的新世代代表人物，讓台灣藝人在國際舞台上的能見度再度提升，毋庸置疑是台灣之光。

《富比士》今年從亞太18個國家與地區、近4000份提名名單中，選出約300位30歲以下的傑出青年，涵蓋娛樂、科技、創業、藝術及社群媒體等領域。舒華以i-dle成員身分持續活躍於全球市場，在音樂、時尚與綜藝領域累積高度影響力；除此之外，年僅20歲的趙雨凡則隨CORTIS一同入榜，展現台灣新生代偶像的國際潛力。

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除了舒華與趙雨凡受到矚目，以台灣為創作基地的韓國人氣網紅金針菇同樣入選「社群媒體、行銷與廣告」類別，她得知喜訊後直呼彷彿在做夢，並感謝家人、團隊及粉絲一路支持，坦言這份榮耀是創作者生涯的重要里程碑。

根據《富比士》統計，今年入選者平均年齡為26歲，女性約占四分之一，其中創業與科技領域表現最為亮眼，累積募資金額高達10億美元（約313.8億台幣）。若以國家與地區區分，印度以78人入選居冠，中國46人排名第2，澳洲、日本與南韓緊追在後，也反映亞洲年輕世代在各產業持續展現驚人的創新實力。

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