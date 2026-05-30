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「純愛男神」黑化了！遭女星嗆聲「陰濕男鬼」

李昀銳在《江湖夜雨十年燈》友情出演「慕正揚」一角。（愛爾達電視提供）李昀銳在《江湖夜雨十年燈》友情出演「慕正揚」一角。（愛爾達電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周翊然、包上恩主演古裝武俠劇《江湖夜雨十年燈》，過去以青春校園劇《當我飛奔向你》爆紅、穩坐「純愛男神」寶座的周翊然，此次迎來演藝生涯的重大突破，《江湖夜雨十年燈》不僅是他首度主演武俠古裝劇，也是他第一次詮釋性格隱忍孤傲、腹黑毒舌的「魔教少主」角色，他在劇中除了「戰損造型」令人驚豔，更在情感濃烈的哭戲中，展現極具張力的演技轉變。

包上恩在《江湖夜雨十年燈》飾演「蔡昭」。（愛爾達電視提供）包上恩在《江湖夜雨十年燈》飾演「蔡昭」。（愛爾達電視提供）

而女主角「蔡昭」則由備受矚目的新銳小花「包上恩」飾演，原著中蔡昭雖實力不凡，卻是個只想「吃飽喝足」的佛系女俠。包上恩在劇中的造型清冷且英氣十足，被大批網友盛讚「美得毫無死角，深具古典武俠風韻」。

《江湖夜雨十年燈》是兩位主角首次合作，包上恩在訪問中提到合作前有看過周翊然的作品，覺得他是個很有氛圍感的「溫柔學長」；合作後發現他其實可能性非常多、反差很大。而周翊然則說：「一開始覺得她就是個很可愛、很『妹妹』感覺的女孩子，但真正開始對戲後，發現她的眼神其實可以非常狠、非常有張力！」這種反差在可愛的女生身上很難得。

周翊然（右）在《江湖夜雨十年燈》首搭包上恩，擦出絕美CP感。（愛爾達電視提供）周翊然（右）在《江湖夜雨十年燈》首搭包上恩，擦出絕美CP感。（愛爾達電視提供）

被問及若二搭現代劇想嘗試的題材時，周翊然興奮表示自己「超級愛開車」，非常希望能飾演「痞帥賽車手」，並吐槽包上恩只能演「修車工程師」；包上恩則反笑周翊然眼神病嬌，非常適合演「陰濕男鬼」，互相吐槽的逗趣互動、相當可愛。

除了金牌導演侶皓吉吉延續其擅長的唯美、氛圍感鏡頭外，曾演出《星漢燦爛》的李昀銳也情義相挺、友情客串，他在劇中迎來演技大考驗，一人分飾性格截然不同的雙胞胎兩角，分別是溫潤正直的父親「慕正明」，以及野心勃勃的叔叔「慕正揚」。《江湖夜雨十年燈》6月1日（一）起，週一至週五晚間6點愛爾達影劇台播出。

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