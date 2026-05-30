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娛樂 最新消息

楊紫怒抓渣男姑父痛打出氣！韓東君「陪伴型男友」寵爆全網

楊紫（左）與韓東君合作《家業》。（愛奇藝國際版提供）楊紫（左）與韓東君合作《家業》。（愛奇藝國際版提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、韓東君主演的古裝劇《家業》播出後熱度持續攀升，隨著劇情進入中後段，無論是劇中楊紫一路逆風翻盤的成長線，或是韓東君默默守護、主打陪伴型男友的情感線，討論度都不斷飆高，穩居愛奇藝熱播榜冠軍，尤其是女主角在遭遇家道中落、被逐出宗族以及渣男未婚夫的設局算計等變故打擊後，仍靠著自身努力，重返墨業核心，讓不少網友直呼《家業》根本是大女主爽劇。

《家業》劇情前段集結各種天崩開局元素，李禎從被家族排擠的孤女，一步步重新踏入墨業，更憑藉過人的辨墨天賦，在徽州墨業嶄露頭角。在近期劇情中，李家接連遭逢變故、六爺意外身亡、工坊大火等重大危機，幾乎陷入崩潰邊緣，此時七祖母留下遺囑，指定由李禎接掌李家墨坊，未料嬸嬸卻相當不滿，失控大鬧還煽動內鬥，李禎見狀直接出手賞了對方一巴掌，並霸氣說出「這個家，禎娘接了！」氣場全開的模樣成為近期討論度極高的名場面之一。

楊紫在《家業》重回家族接手事業。（愛奇藝國際版提供）楊紫在《家業》重回家族接手事業。（愛奇藝國際版提供）

另一段掀起熱議的則是李禎抓包渣男姑父的劇情，劇中她發現姑父李德才長年侵吞李家原料利益，還在蘇州偷偷養小三，得知真相後，李禎直接親自帶人突襲蘇州宅院，當場抓包李德才跟小三同住，她氣得持棍棒怒打姑父，並痛罵對方吃裡扒外，逼得李德才不得不辭去職務、賣房填補虧空，讓觀眾直呼，「終於有人替春花姑姑出氣了。」

除了李禎的大女主成長線之外，韓東君飾演的「駱文謙」，也因為陪伴型男友設定受到觀眾喜愛，他總是默默守在李禎身邊，從不強迫李禎依賴自己，但每次李禎最需要幫助時，他幾乎都在。

楊紫（左）與韓東君在《家業》合力商戰。（愛奇藝國際版提供）楊紫（左）與韓東君在《家業》合力商戰。（愛奇藝國際版提供）

楊紫跟韓東君在《家業》裡CP感滿滿，楊紫也在直播中大聊自己對韓東君的第一印象，她透露，原本以為韓東君是很安靜的類型，結果完全相反，他本人超級逗，不只熱愛健身、騎重機，個性也充滿正能量，每當她因為網友的負評感到沮喪時，韓東君都會主動安慰她，兩人戲裡戲外的自然互動，讓不少觀眾越看越入戲。

談到《家業》時，楊紫坦言，她一開始最擔心的其實是徽墨文化會不會太艱深，令觀眾覺得枯燥，但是在看過成品後，她發現劇情節奏掌控得很好。楊紫也透露她前陣子還夢到自己在背台詞，夢裡她一直找不到劇本，醒來後才突然意識到，原來現在可以休息了，不難看出她對這部作品投入相當深的情感。《家業》正在愛奇藝國際版熱播中。

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