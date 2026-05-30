男神李昀銳罕見「搶眼金髮」造型現身！關曉彤認證「最帥時期」

李昀銳（左）、關曉彤在《耀眼》甜寵眼神散發濃烈CP感。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李昀銳在青春中國劇《耀眼》罕見以一頭金髮造型亮相，全身散發放蕩不羈的粗獷性格，關曉彤受訪曾說：「若有機會交換角色，想挑戰邢武金毛的樣子」認為那是最帥氣、最有個性的時期，李昀銳也同意點頭笑說：「那時的邢武性格狂野，誰都不用搭理！」劇中關曉彤詮釋從潑辣千金變落魄女孩巨大反差感，充滿傲氣的神情讓李昀銳打趣表示：「一開始晴也的眼神可是比邢武還銳利！」

李昀銳在《耀眼》飾演「海島少年」邢武。（LINE TV提供）

特別的是，李昀銳與關曉彤分別飾演「校霸」與「學霸」，一動一靜的反差設定，竟意外與兩人現實生活不謀而合。關曉彤美貌與智慧兼具，過去曾以第一名成績錄取北京電影學院，是不折不扣的女神學霸。李昀銳運動神經優異，高中不僅是籃球校隊隊長，還曾入選為國家二級籃球員，為此戲裡安插球賽橋段，讓粉絲一窺李昀銳球場英姿。劇中兩人有大量牽手跑步橋段，由於李昀銳運動實力突出，讓關曉彤拍攝前忍不住頻頻提醒李昀銳：「你記得跑慢一點！慢一點！」互動相當逗趣。

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關曉彤在《耀眼》飾演「落難千金」晴也。（LINE TV提供）

從官方釋出的花絮中也可看到李昀銳與關曉彤超多甜蜜到爆表的名場面，如海邊擁吻、公主抱狂奔、騎車環抱等，粉紅泡泡氛圍讓兩人光對視都忍不住笑場，甜寵眼神散發濃烈CP感，讓人看了直呼「含糖量爆表」、「光看預告就戀愛了」、「雙向奔赴的愛太好嗑」。

提及最有感觸的台詞，李昀銳認為是『你只管往前跑，我會追上你的』，關曉彤聽完激動說：「我喜歡的是『我把距離縮短一半，剩下一半等你追上來』」超強默契讓旁人驚呼「太有宿命感了！」

李昀銳和關曉彤為《耀眼》合唱片頭曲《一百顆星星》，細膩呈現青春又充滿力量的情感。此外，還特別邀請男神劉宇寧獻唱同名主題曲《耀眼》，音源曝光微博流量突破200萬，瞬間引發熱議。片尾曲《自由的夏天》則由梁詠琪演唱，曲風輕快充滿夏日青春氣息，呼應學生時代剛萌芽的青澀情感。《耀眼》集結多位人氣歌手加持，讓戲劇與原聲帶陣容都備受關注。《耀眼》現正於 LINE TV 熱映中，每天中午12點上架更新。

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