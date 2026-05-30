樂天女孩6強出爐！前進東京巨蛋圓夢 穎樂嗨喊：好不真實

高橋佳帆（上排左起）、若潼、Kira，笑笑（下排左起）、穎樂、溫妮入圍「Yanmaga杯」最終前6強。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」近日攜手日本知名寫真雜誌《週刊Young Magazine》推出拍攝企劃，女孩們憑藉各自魅力成功吸引台日粉絲目光。近期正式公布「Yanmaga杯」最終前6強名單，包括高橋佳帆（KAHO）、穎樂、笑笑、Kira、若潼與溫妮，將於6月22日前進東京巨蛋舞台，消息曝光後也讓女孩們難掩興奮之情。

此次「Yanmaga杯」由台日雙方粉絲共同參與投票，最終勝出的6位樂天女孩，將於6月22日現身東京巨蛋活動，與東北樂天金鷲啦啦隊聯合應援表演，其中票選前2名成員會擔任開球嘉賓。

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高橋佳帆（KAHO）得知消息後難掩激動表示，「第一時間馬上跟家人和朋友分享，大家都非常驚訝，還跟我說『太厲害了！』、『一定要去看！』尤其是日本的朋友知道我一直在台灣努力後，還對我說：『感覺像是自己的事情一樣開心！』真的讓我非常感動，當天我的家人也一定會到現場支持我！」她也感性分享，「我的夢想終於實現了！一路走到現在，真的受到很多人的照顧與幫助，我也想把感謝傳達給所有支持我的人。」

首次以「Rakuten Girls」身份前進東京巨蛋，穎樂笑說，「現在心情又興奮又緊張！因為是很難得的機會，可以站上這麼大的舞台，想到要去東京巨蛋就會有種很不真實的感覺，也很期待可以把最好的一面呈現給大家。」她也笑說，希望能趁空檔品嚐日本美食、留下旅行紀念，「如果有時間的話想特地去看小猴子胖奇君，他是我忙碌中的療癒來源！」若潼也興奮表示，「以Rakuten Girls的身份去到東京巨蛋，非常期待見到日本的粉絲還有球迷朋友們！」

另外，Kira分享，「以前只有以球迷的身份去東京巨蛋看比賽，這次能以樂天女孩的身份出席，是一個很特別且珍貴的體驗！」笑笑則說，「當下知道的時候真的有點不敢相信，很開心也很期待，我會把最好的狀態帶過去。」

而曾多次感受日本球場魅力的溫妮，也期待再次踏上東京巨蛋，「非常興奮又可以去到東京巨蛋，很知名且壯觀的球場。會想好好把這一刻紀錄下來，拍一些小短片之類的。」

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