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娛樂 最新消息

只限今天！《夜市王》冠軍美食搬到台北 啦啦隊決賽「戶外派對」亮點一次看

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來《宇宙啦啦隊》將於今（30）日晚間8點迎來LIVE總決賽，總決賽前一天，全體18位女孩正式進棚進行最後總彩排。日前重磅公布韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地也將擔任特別嘉賓外，MC銀赫、牛奶老師和輔導員麻由還會帶來意外的驚喜。

《宇宙啦啦隊》目前18位晉級的選手彩排難掩緊張及興奮的心情。（緯來提供）《宇宙啦啦隊》目前18位晉級的選手彩排難掩緊張及興奮的心情。（緯來提供）

此次總決賽舞台規格全面升級，不只首度曝光大型LED主視覺、升降舞台與燈光特效設計，製作單位更驚喜宣布，總決賽當天將再公開兩首全新單曲，讓粉絲搶先見證「宇宙啦啦隊」正式成團前的完整偶像魅力。

除了晚間LIVE總決賽外，當天下午也將於壹電視戶外廣場舉辦《宇宙啦啦隊》「總決賽戶外派對」，從中午12點起就有周邊商品販售、總決賽限定拍貼機與宇啦應援禮包開賣，下午則安排三場簽售會與粉絲近距離互動。戶外舞台區卡司同樣星光熠熠，包括特別嘉賓《角頭》卡司高捷、王識賢、鄭人碩、黃騰浩、施名帥、唐振剛、白吉勝與張再興以及觀影嘉賓胡宇威、五木、徐晧程及歐吉虎等驚喜現身。

另外TPE48、清新小樂團、TDC偶像表演學院輪番接力演出；此外，《夜市王》冠軍「東大門國際觀光夜市」也把花蓮人氣美食搬到現場，宛如大型夏日音樂祭，也替晚間LIVE總決賽提前暖身。

本次LIVE總決賽將結合評審評分與粉絲人氣投票，最終成績由評審60%、粉絲投票40%共同計算，選出最終9位出道成員。其中第9名「特別入選」，將由製作團隊綜合舞台表現與整體潛力後決定。隨著浪LIVE人氣投票進入最後倒數，粉絲也持續在社群平台替支持成員拉票，最終排名仍充滿變數。

晉級LIVE總決賽的18位女孩包括：Yula、莓莓、慢慢、艾莉兒、靚靚、海莉、柔柔、LyXi、黛比、魚肉、妃妃、Lydia、紀欣伶、樺樺、叩叩、Tina、安汝與李多寅。《宇宙啦啦隊》LIVE總決賽將於5月30日晚間8點於緯來綜合台、緯來體育台、MyVideo及官方YouTube同步播出，邀請粉絲一起見證最終成團時刻。

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