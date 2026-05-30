11人參拜竟有7人中樂透！YTR朝聖爆紅神廟「求財秘招」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕八大《自由的旅行者》第三季泰國行，主持人融融與搭檔黃可欣前進泰國探訪超夯聖地，這座神址的特色是當地人會在臉上貼金箔，並請得道仙人加持祈求願望成真，黃可欣分享說：「祂會紅是因為有一張照片裡面有11個人來參拜，其中7個人中了樂透大獎！」

融融（左）、黃可欣笑虧彼此是「往臉上貼金」。（八大電視提供）

為此融融、黃可欣也嘗試將金箔貼滿全臉，融融忍不住說：「我覺得現在就像實驗室裡的老鼠，很奇妙，也不知道是不是導演在耍我們，總之有一種被綁架的感覺。」他和黃可欣成了名副其實的「往臉上貼金」。

請繼續往下閱讀...

融融（右）、黃可欣（左）體驗金箔貼全臉。（八大電視提供）

透過鏡頭記錄兩人貼金箔的過程，除了有聖水加持，還有被視為智慧與法力化身的魯士祖師灌頂的特有儀式。隨後，融融迫不及待去買樂透，他說：「台灣人最不喜歡的數字是4，但我特別選了號碼 444的彩券！」並想著這背道而行的想法有奇蹟發生！直到最後摃龜，黃可欣不禁虧他：「應該是你選的數字就不吉利，才會很難中。」

此外，融融在當地見到獨特的改裝嘟嘟車，驚嘆：「我一直在研究它到底是一個什麼樣的存在？外型像摩托車，可是它下半身又像汽車，有點四不像。」融融立刻挑戰自駕體驗，沒想到車子連續發動7次才成功，接著起步時前輪突然離地彈起，嚇壞大家。

融融事後分享：「第一次騎摩托車有種快把車弄壞的感覺，能駕馭這車子的司機，他的駕照還真不是用雞腿換來的，我還是不要太逞強，乖乖當個好乘客。」黃可欣看到這驚險的過程，鬆了一口氣說：「還好我沒有坐。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法