才掰了庾澄慶！魏如萱《歌手2026》也淘汰 大咖天后連莊冠軍

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌唱節目《歌手2026》今晚以直播播出第2集，繼上週「哈林」庾澄慶爆冷淘汰後，第二位遭淘汰的歌手是金曲歌后魏如萱，冠軍則由68歲的美聲天后齊豫連莊奪下。

魏如萱錄製歌唱綜藝節目《歌手2026》。（翻攝臉書）

今晚節目力邀襲榜的是美國歌手Jessie J，Jessie J接連演唱《California》與《My Way》，成功完成雙輪挑戰，依照節目賽制，只要襲榜歌手全勝，本集排名最後的在線歌手就必須淘汰。

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齊豫參加《歌手2026》連2集都風光奪冠，今晚的第2名是王菲的女兒竇靖童。周興哲自彈自唱偶像周杰倫的《說了再見》，以平穩表現拿下第5名。

令人意外的是，曾奪下兩屆金曲歌后的魏如萱演唱林宥嘉《心酸》，採用近似清唱的極簡編曲來詮釋，網友評價卻是兩極。魏如萱遭淘汰後表示：「我知道我今天最後也有唱錯歌詞，但我覺得就像那姐說的，直播這種事情是沒有完美的，我覺得有瑕疵對我自己來講我也覺得，我也是以歡瑕疵的，雖然有瑕疵，雖然是要離開的第八名，我還是覺得我自己很棒！」最後更向好友竇靖童喊話：「童童我下週不能跟你下週見了，你要繼續好好的唱！」

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