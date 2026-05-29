金秀賢官司勝訴！ 復出之路仍遭韓網冷淡對待

首爾法院羈押造謠者金世義，金秀賢雖獲清白，復出之路仍遭韓媒和網友冷淡對待。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男神金秀賢最近27日雖透過經紀公司正式對外聲明，針對「橫豎研究所」金世義的官司勝訴，對方甚至已被法院裁定收押，看似擺脫纏身已久的各種醜聞，法律戰暫時占上風，復出儼然有望，但南韓網友和韓媒的態度顯然並沒有明顯回暖，近日網路上一篇標題為「金秀賢方律師也承認的金賽綸17歲時期KakaoTalk內容」的文章，再度掀起討論；再加上GD對金秀賢經紀公司對外發布聲明的貼文，按讚後不久又收回 ，更被影射應是立場有變。

尤其是金秀賢本人一開始先是否認與金賽綸的戀情，後來因為金賽綸遺屬公開2018年的聊天內容，秀出金秀賢當時曾對還未成年的金賽綸傳送「現在立刻想見妳」、「我愛妳」等訊息時，金秀賢方面的解釋卻是，他本來就習慣對身邊同事、後輩表達關心與疼愛，並不代表戀愛關係。

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直至兩人親密合照和對話逐一被揭露，金秀賢才又改口承認，表示兩人是在金賽綸成年後、於2019年～2020年間交往，說詞反覆，讓部分粉絲感到失望，認為他的「男神形象」早已幻滅，網路上甚至出現一些冷淡評語，像是「根本沒在等金秀賢回歸」、「可以取代他的男演員太多了」……等聲音，足見金秀賢他想要全面恢復人氣，恐怕還有很長一段路要走。

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