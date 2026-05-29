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娛樂 最新消息

曾爆病危通知 「瘦皮猴歌王」林松義最新狀況曝光

林松義目前身體仍相當虛弱，但思緒與記憶力依然清晰。（資料照，台灣優質生命協會提供）林松義目前身體仍相當虛弱，但思緒與記憶力依然清晰。（資料照，台灣優質生命協會提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為第一代唱跳歌手的「瘦皮猴歌王」林松義近年飽受帕金森氏症、肺積水、髖關節手術後遺症所苦，上月他因感冒引發高燒不退緊急送醫，一度傳出病危消息，連醫師都要家人做好心理準備。所幸經過治療後狀況逐漸穩定，並返家休養，今（29）日他的最新消息也曝光。

根據《中時新聞網》報導，資深藝人貝蒂與金澎前往探望林松義，見他消瘦虛弱，忍不住紅了眼眶。貝蒂探望林松義後，表示日前才接到他的電話，說非常想念大家，所以才約了金澎一起探望老友。林松義目前身體雖然虛弱但思緒與記憶力清晰，貝蒂看著老友精神狀況不錯，感慨說：人真的要把握當下。

被譽為第一代唱跳歌手的「瘦皮猴歌王」林松義近年飽受疾病折磨。（資料照，記者陳奕全攝）被譽為第一代唱跳歌手的「瘦皮猴歌王」林松義近年飽受疾病折磨。（資料照，記者陳奕全攝）

林松義因身材瘦小且舞台動作靈活，有人笑稱他是「台灣偶像始祖」，生於九份的他，16歲就離開家鄉跨入演藝圈發展。服兵役期間加入「海光康樂大隊」成為當家台柱，之後便從廣播電台跨足至電視台與秀場，曾拍攝過《金刀怪客》等電影。

樂於提攜後輩的林松義，是凌峰等人的人生伯樂，近年由於身體狀況不佳，讓好友相當擔心，他也曾透露自己的人生最大願望就是重返舞台，再辦一次演唱會。

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