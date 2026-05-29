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《航海王》真人香吉士露鳥照外流 褲子掉出「那一根」GG了

塔茲·史卡勒擁有與香吉士一樣的可愛笑容。（翻攝自IG）塔茲·史卡勒擁有與香吉士一樣的可愛笑容。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕以真人版《航海王》中的香吉士一角爆紅的男演員塔茲·史卡勒（Taz Skylar）時常在社群上曬出健身的影片，沒想到最近他上傳伏地挺身影片時，卻被眼尖的網友發現，褲子裡的寶貝清晰可見，引發網友熱烈討論。

塔茲·史卡勒為了演出擅長踢技的香吉士一角，幾乎是從0開始學習跆拳道，且現在也煮得一手好菜，完全符合香吉士廚師的設定。不僅如此，他也如同香吉士一般相當紳士，先前出席活動時，還先跳下舞台攙扶娜美的演員愛蜜莉·路德（Emily Rudd）下樓梯，各種行為都超級圈粉。

「真人香吉士」塔茲·史卡勒不小心曬出露鳥照，立刻刪除仍被網友截圖。（翻攝自IG）「真人香吉士」塔茲·史卡勒不小心曬出露鳥照，立刻刪除仍被網友截圖。（翻攝自IG）

不過最近卻傳出，他在IG曬出裸上身伏地挺身的影片，卻被網友發現褲子裡的「那一根」，瞬間在各大社群平台掀起軒然大波。網友紛紛表示，「原來香吉士擅長用劍啊」、「我不敢相信」、「那是故意的嗎」、「他是沒有穿內褲嗎？」目前塔茲·史卡勒已經把影片刪除，換成沒有露鳥的影片，只是網友還是狠虧「我比較喜歡上一版的」。

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