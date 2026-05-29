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娛樂 最新消息

李洪基又來！力挺台粉咖啡廳全場瘋了 FTISLAND李在真加碼現身

FTISLAND李洪基現身高雄小港機場，竟然戴毛帽，是不是搞錯天氣了。（民眾提供）FTISLAND李洪基現身高雄小港機場，竟然戴毛帽，是不是搞錯天氣了。（民眾提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流拼盤演唱會「K-SPARK」明天（30日）將在高雄世運主場館演出，今天3組陣容陸續抵台，DPR IAN、FTISLAND及KiiiKiii現身小港機場，數度掀起尖叫聲。

FTISLAND李洪基現身高雄小港機場，只是微微一笑也很帥。（民眾提供）FTISLAND李洪基現身高雄小港機場，只是微微一笑也很帥。（民眾提供）

FTISLAND李洪基向高雄小港機場的粉絲揮手。（民眾提供）FTISLAND李洪基向高雄小港機場的粉絲揮手。（民眾提供）

FTISLAND李在真帥氣現身高雄小剛機場。（民眾提供）FTISLAND李在真帥氣現身高雄小剛機場。（民眾提供）

FTISLAND李洪基、李在真現身應援咖啡廳。（Miss Mimi授權提供）FTISLAND李洪基、李在真現身應援咖啡廳。（Miss Mimi授權提供）

樂團FTISLAND在今天下午現身，主唱李洪基、李在真、崔敏煥陸續現身，只是高雄這麼熱的天氣，李洪基竟然還戴著毛帽現身，看起來有點搞錯天氣。值得一提的是，李洪基在今年4月與李昇基來高雄開唱時，還特地先跟粉絲吃辦桌，這次竟然也跑去應援咖啡廳，還帶著李在真一起去，讓全場粉絲瘋了，李洪基聽到粉絲為他們的19周年獻唱生日快樂歌時，開心地手舞足蹈，雙李還不停在店裡摸貓，玩得不亦樂乎。

FTISLAND李洪基、李在真在應援咖啡廳狂逗貓。（Miss Mimi授權提供）FTISLAND李洪基、李在真在應援咖啡廳狂逗貓。（Miss Mimi授權提供）

KiiiKiii的JIYU與高雄小港機場的粉絲揮手。（民眾提供）KiiiKiii的JIYU與高雄小港機場的粉絲揮手。（民眾提供）

IVE師妹團KiiiKiii上禮拜才在台北大巨蛋擔任中信兄弟賽後演唱嘉賓，隔了一個禮拜又再度現身台灣，堪稱灶咖女團。事實上，她們堪稱高雄世運主場館的常客，在此場地演出次數竟已多達3次，幾乎是出道以來只要有拼盤就會有她們，來台次數相當頻繁。5位成員可愛爆表，不停與粉絲揮手打招呼，展現滿滿的青春活力。

KiiiKiii的SUI就是水。（民眾提供）KiiiKiii的SUI就是水。（民眾提供）

KiiiKiii的LEESOL手指好長。（民眾提供）KiiiKiii的LEESOL手指好長。（民眾提供）

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