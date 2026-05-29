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納豆升格新手爸！依依揭試管求子辛酸史 讚尪是「務實浪漫派」

〔記者林欣穎／台北報導〕44歲納豆與小12歲妻子依依去年結婚、年底宣布懷孕，日前順利迎來女兒「檸檬汁」。夫妻接受《媽媽寶寶》專訪時，依依罕見吐露備孕與懷孕期間的辛酸歷程。

納豆（左）、依依升格新手爸媽。（媽媽寶寶雜誌雙月刊提供）納豆（左）、依依升格新手爸媽。（媽媽寶寶雜誌雙月刊提供）

由於求子不易，依依婚後便決定接受試管療程，沒想到打排卵針短短一週就胖了8公斤，肚子甚至脹得比懷孕3個月還大，讓她一度看著鏡中的自己崩潰自責。雖然總是以輕鬆態度面對家人，但她坦言每個夜晚都承受著不小壓力。

懷孕後，依依也受到荷爾蒙影響，曾在毫無預警的情況下陷入低潮與空虛感。她笑說自己不擅長讓情緒發酵，因此選擇躲在浴室追劇、看綜藝節目轉移注意力，成功度過低潮期。

談到老公納豆，依依則滿是稱讚，透露納豆雖然嘴上總說「沒做什麼」，但無論工作再晚，回家仍會主動洗碗、倒垃圾，甚至幫忙照顧家中小孩，是個十足的行動派暖男。她也期許夫妻倆未來能一起照顧好身體、陪伴女兒長大，成為讓孩子驕傲的父母。

而依依也在社群限時動態中分享她產後擠奶，提到以前不懂朋友們說的「石頭奶」、「奶量少」是什麼狀況，遇到了才知道，她透過專業泌乳師協助後，除了改善脹奶問題，也順利開奶，讓她忍不住感嘆：「真的是當了媽媽才懂的幸福。」

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