自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

結婚7年終於等到了 何猷君、奚夢瑤法國婚禮倒數

賭王愛子何猷君（右）與奚夢瑤結婚7年後終於要舉行婚禮。（翻攝自微博）賭王愛子何猷君（右）與奚夢瑤結婚7年後終於要舉行婚禮。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕賭王愛子何猷君與奚夢瑤這對夫妻登記結婚7年，終於要在6月1日補辦婚禮，這樁遲來的喜事兌現了當年何猷君「一定要辦得很好」承諾，同時一雙兒女也會見證父母的愛情。

何猷君與奚夢瑤準備把婚禮辦在法國，1子1女也會參與儀式。何猷君與奚夢瑤兩人於2017年因戀愛實境節目《愛的時差》相識，2019年童心未泯的何猷君以「超級瑪利歐」為主題向奚夢瑤高調求婚，兩人婚後生下長子何廣燊，2021年女兒Romee出生。

何猷君（左）與奚夢瑤兩人感情甜蜜。（翻攝自微博）何猷君（左）與奚夢瑤兩人感情甜蜜。（翻攝自微博）

兩人婚禮延遲這麼久的原因是賭王何鴻燊在2020年過世，夫妻倆遵循守孝三年的傳統，擱置婚禮。加上奚夢瑤曾說自己有社交恐懼、害怕麻煩，所以延滯7年後，何猷君才在守孝期滿、兒女雙全的時候，舉辦這場盛大而溫馨的婚禮。

網路上流傳何猷君精心打造的粉紅色禮盒，送給賓客。（翻攝自微博）網路上流傳何猷君精心打造的粉紅色禮盒，送給賓客。（翻攝自微博）

兩人為了婚禮打造粉色系禮盒，印上兩人英文名字縮寫「M&M」，卡片內容為：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻的愛與歡欣」禮盒內有法國護膚套組、真絲旅行組、香氛蠟燭、米其林喜餅，促成良緣的瑪利歐與碧姬公主娃娃也一併在內。

6月何猷君與奚夢瑤會先在法國舉行私密婚禮，由4歲女兒Romee和6歲兒子何廣燊擔任花童；9月則會在澳門舉辦家族答謝宴。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中