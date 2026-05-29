結婚7年終於等到了 何猷君、奚夢瑤法國婚禮倒數

賭王愛子何猷君（右）與奚夢瑤結婚7年後終於要舉行婚禮。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕賭王愛子何猷君與奚夢瑤這對夫妻登記結婚7年，終於要在6月1日補辦婚禮，這樁遲來的喜事兌現了當年何猷君「一定要辦得很好」承諾，同時一雙兒女也會見證父母的愛情。

何猷君與奚夢瑤準備把婚禮辦在法國，1子1女也會參與儀式。何猷君與奚夢瑤兩人於2017年因戀愛實境節目《愛的時差》相識，2019年童心未泯的何猷君以「超級瑪利歐」為主題向奚夢瑤高調求婚，兩人婚後生下長子何廣燊，2021年女兒Romee出生。

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何猷君（左）與奚夢瑤兩人感情甜蜜。（翻攝自微博）

兩人婚禮延遲這麼久的原因是賭王何鴻燊在2020年過世，夫妻倆遵循守孝三年的傳統，擱置婚禮。加上奚夢瑤曾說自己有社交恐懼、害怕麻煩，所以延滯7年後，何猷君才在守孝期滿、兒女雙全的時候，舉辦這場盛大而溫馨的婚禮。

網路上流傳何猷君精心打造的粉紅色禮盒，送給賓客。（翻攝自微博）

兩人為了婚禮打造粉色系禮盒，印上兩人英文名字縮寫「M&M」，卡片內容為：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻的愛與歡欣」禮盒內有法國護膚套組、真絲旅行組、香氛蠟燭、米其林喜餅，促成良緣的瑪利歐與碧姬公主娃娃也一併在內。

6月何猷君與奚夢瑤會先在法國舉行私密婚禮，由4歲女兒Romee和6歲兒子何廣燊擔任花童；9月則會在澳門舉辦家族答謝宴。

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