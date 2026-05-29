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娛樂 電視

長輩因病截肢！陳鴻揭家族病史 曝1飲食習慣恐致命

〔記者林欣穎／台北報導〕以經典節目《阿鴻上菜》風靡全台的「亞洲美食天王」陳鴻，近日現身《聚焦2.0》，大方分享自己年過60依舊凍齡的「減法飲食哲學」。節目中他感性表示自己從小就有一個揮之不去的夢魘：「總覺得母親會慢慢萎縮，最後變成一隻小鳥就飛出窗外。」前陣子母親突然彎腰駝背、痛到無法動彈，讓他一度憂心是不是「時日無多」。

陳鴻登上《聚焦2.0》分享健康飲食。（年代提供）陳鴻登上《聚焦2.0》分享健康飲食。（年代提供）

體恤母親高齡的他，特別在節目中向專家求助，希望能找到避免全身麻醉、非侵入式的治療方式來減少疼痛負擔，愛母之情令全場動容。除了親情故事，陳鴻同時分享自己維持健康的秘訣。他透露家族有糖尿病史，小時候甚至見過長輩因糖尿病傷口不癒而截肢，連祖母在病危之際仍心心念念著最愛的「豬油炒芋泥」，讓他深刻體會到「口腹之慾最難戒」。

為了不向宿命低頭，陳鴻在現代普遍外食的環境中，推崇「減法哲學」。他強調現在不是農業時代，不需要每餐都吃到飽，自己若遇到應酬，會將一天的主餐從兩餐減為一餐，其餘則用牛奶或簡單的蛋白質取代。當旁人在吃外食便當的時候，他則習慣用水果代替主食，並且堅持不喝手搖飲料，遠離精緻糖分的危害。

對於陳鴻的飲食習慣，專家溫馨提醒，雖然水果比手搖飲的代糖好，但依然含有糖分，過量仍會影響血糖指數，建議平時可透過規律運動改善代謝，並多攝取蔬菜與蛋白質，才能有效延緩糖尿病的發生。

陳鴻將自家栽種的地瓜葉、時令花卉加入打成汁。（年代提供）陳鴻將自家栽種的地瓜葉、時令花卉加入打成汁。（年代提供）

身為美食達人，陳鴻也在現場親自示範他的私房養生飲品「控糖拿鐵」。他將自家栽種的地瓜葉汆燙後，加入時令花卉玫瑰花、蓮蕉花，最後與牛奶一同打成汁，藉此補充植化素。

專家指出，帶有紫色的蔬菜或花朵通常富含花青素與多酚類抗氧化物質；不過要注意這道飲品中的植物多屬於草酸較高的食材，若有腎結石病史的民眾需要多補充鈣質，而陳鴻在配方中「巧妙加入牛奶」剛好達到平衡，是飽富巧思的健康搭配。

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