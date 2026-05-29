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娛樂 最新消息

「AI數位人」把橫店群演逼上絕路！時薪縮水、連「演屍體」都沒份

「數位分身」讓群演需求量斷崖式下跌。（法新社）「數位分身」讓群演需求量斷崖式下跌。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港名導爾冬陞2015年曾拍出一部描寫中國橫店影視城臨時演員題材的《我是路人甲》，當年國影視產業正值蓬勃發展之際，該片極度真實地反映了「橫漂們」的無奈與辛酸，年輕人們懷抱可能成為明星的夢想，卻只能日復一日地在片場扮演屍體、挨餓受凍。如今到了2026年，沒想到，著可靈（Kling）、Sora 以及各類數位人技術的成熟，橫店影視城的生產邏輯早已被徹底重塑，不僅衝擊一線演員的生計，「背景板」工作機會更呈斷崖式下跌，現在連想「屍體」都不需要「真人」來演。

然近期《逐玉》、《佳偶天成》等新劇撐場，但橫店的底層演員，日子卻越來越難過了。一名在網路小有知名度的中國社會觀察家李砍柴，昨（28）日發文揭露了橫店影視城的殘酷現狀，憂心繼COVID-19之後，雖然橫店演員公會在前年（2024年）11月，決定「集體降薪」求生存，將群演的最低薪資從原本人民幣120元／8小時、調整為135元／10小時，但仍不擋不AI浪潮的無情洗禮。

過去古裝劇、戰爭劇動輒需要數百名群演在現場熬夜等待，現在劇組只要找十幾個人當「核心背景」，剩下的全靠AI一鍵生成，普通臨演的派單量縮水了將近50% 到70%，導致橫店的底層演員從「降薪求生存」直接演變成「無工可開」的窘境。

現在甚至出現「AI 採集」的現象，一些技術公司或劇組僅願意花少許錢採集群演的臉部與身體數據，隨後便將其轉化為AI數位人，意即劇組只需支付一次費用，就可以讓這個「數位分身」出現在無數部劇裡免費當背景。這還是屬於有良心的公司，有些無良業者根本是直接改製、生成一張「新臉」。

目前在橫店演員登記「群演」將近20萬人，常年有超過10萬註冊群演，但每年能穩定接戲的僅約3萬人，其餘17萬人常面臨無戲可拍的局面。李砍柴忍不住感嘆，基層群眾演員（臨演）正面臨前所未有的「飯碗保衛戰」。

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