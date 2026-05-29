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娛樂 最新消息

橫掃全球半世紀！《萬世巨星》顛覆音樂劇歷史來台掀劇場熱潮

搖滾傳奇音樂劇《萬世巨星》亞洲巡演已於馬尼拉率先登場，吸引大量劇迷朝聖。（寬宏提供）搖滾傳奇音樂劇《萬世巨星》亞洲巡演已於馬尼拉率先登場，吸引大量劇迷朝聖。（寬宏提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕橫掃全球半世紀、顛覆音樂劇歷史的搖滾傳奇《萬世巨星》，將以榮獲奧立佛獎肯定的全新重製版本，首度登上台北國家戲劇院演出。本次製作結合當代舞台語彙、極具張力的搖滾能量與嶄新視角，預計在今夏掀起劇場熱潮。該劇2026年亞洲巡演已於馬尼拉率先登場，吸引大批劇迷朝聖，演出後口碑持續發酵。

搖滾音樂劇《萬世巨星》由音樂劇大師安德魯洛伊韋伯與提姆萊斯聯手創作，自1971年問世以來，便以突破傳統音樂劇框架的搖滾形式震撼劇壇，融合戲劇敘事與宗教題材，成為音樂劇史上極具代表性的經典之作。作品以「背叛者」猶大的視角切入，重新審視耶穌基督受難與復活前的關鍵時刻，深刻描繪信仰、權力與人性之間的拉扯與衝突，半世紀以來持續在全球舞台上被反覆演繹。

路克史崔特在音樂劇《萬世巨星》化身耶穌，演出更具人性化。（寬宏提供）路克史崔特在音樂劇《萬世巨星》化身耶穌，演出更具人性化。（寬宏提供）

此次馬尼拉場演出中，飾演耶穌的路克史崔特（Luke Street）提到，本次版本最大的不同在於導演希望演員「把自己帶進角色」，讓耶穌不再只是符號化的宗教人物，而是帶有個人情感與現代人性投射的存在。他表示：「這次的耶穌不只是歷史人物，而是也包含了我個人的一部分。」他也指出，詮釋這個角色的過程需要極大的情緒投入與體力消耗，特別是在演唱經典曲目《Gethsemane》時，不僅音域極高，也同時承載角色內心極端的掙扎與情感爆發，是全劇最具挑戰性的段落之一。

飾演猶大的賈馮金（Javon King）則表示，他希望打破外界對這個角色的既定印象。「猶大不只是反派，他是一個有情感、有動機的人，我希望觀眾能理解他的選擇，而不是單純地討厭他。」他也提到，這次演出幾乎從頭唱到尾，對聲音耐力與體能都是極大考驗，更困難的是如何在舞台上讓觀眾對「反叛者」產生共鳴與理解。

賈馮金在音樂劇《萬世巨星》重新詮釋猶大，希望打破既定印象。（寬宏提供）賈馮金在音樂劇《萬世巨星》重新詮釋猶大，希望打破既定印象。（寬宏提供）

兩位演員皆強調，本次版本的核心關鍵在於「人性」的回歸，無論是耶穌或猶大，都被放回更貼近現代觀眾的情感脈絡中。賈馮・金也進一步指出，劇中對群眾心理與價值判斷的描寫，與當代社群媒體時代的「名人文化」極為相似：「社會會把一個人推上神壇，但當他不符合期待時，又會迅速將他拉下來，這種快速崇拜與崩塌的循環，其實非常接近我們現在的網路世界。」

《萬世巨星》本身融合多元音樂風格，從搖滾、靈魂樂到帶有戲劇張力的表演段落皆涵蓋其中，包括經典歌曲《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》、《Heaven on Their Minds》以及《Gethsemane》等，展現出跨越流派的音樂能量與舞台張力，其中亦包含風格鮮明的段落如《Herod's Song》，以強烈的戲劇性與節奏變化構築整體觀演體驗。

全本音樂劇《萬世巨星》將於2026年6月18日至21日於台北國家戲劇院盛大演出，邀請觀眾走入劇場，親身感受這部橫跨半世紀的搖滾經典如何在當代語境中重新被喚醒。購票與相關資訊請洽寬宏售票系統。

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