賭王何鴻燊逝世6週年 愛女默默現身拜祭照片惹鼻酸

已故賭王何鴻燊（右）與愛女何超蓮感情深厚。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故賭王何鴻燊於2020年5月26日辭世，日前逢何鴻燊忌日，「最美千金」何超蓮低調前往祭拜，並透過限時動態分享鮮花照片，表思親之情。雖未留下隻字片語，但父女情深不言而喻，令許多網友紅了眼眶。

與何鴻燊感情深厚的何超蓮，過去多次公開分享父女相處畫面。在外呼風喚雨的何鴻燊是商界傳奇人物，在何超蓮心中，卻是幽默又風趣的慈父，兩人有許多難忘的共同回憶。

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何超蓮曬出自己祭拜父親的畫面。（翻攝自微博）

何超蓮曾在綜藝節目《奇妙之城第二季》透露：「爸爸跟我說，他小時候也不愛讀書，家裡請了補習老師，結果老師教著教著睡著了，他就把小紙團一顆一顆丟進老師嘴裡」，引起現場哄堂大笑，也讓人看到賭王的另外一面。

何超蓮被外界稱為「最美千金」。（翻攝自微博）

何超蓮還把何鴻燊當年對補習老師的惡作劇原封不動又用到何鴻燊身上，她回憶：「有一次我跟爸爸坐車，他睡著了，嘴巴又張得開開的，我就把紙團丟進他嘴裡」。淘氣的行為被母親發現後，被臭罵一頓，何鴻燊卻笑了，他忍不住慈愛說：「那也沒辦法啊，是我自己告訴她的嘛」。

2023年何超蓮與中國男星竇驍結婚，當時她表示：「爸爸我知道你有來了，在我們離開Villa的時候，有看到蝴蝶，小白在現場也見到了」認為父親只是用另一種形式見證了她人生重要時刻。

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