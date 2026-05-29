談勇警殉職忍不住紅了眼眶 警政署長痛批毒駕 挺重判

警政署長張榮興親上火線接受壹電視《真相對話錄》主持人洪培翔專訪。（資料照，記者林正坤攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕內政部警政署長張榮興親上火線接受壹電視《真相對話錄》主持人洪培翔專訪，節目中他嚴厲譴責毒駕行為，並發出嚴正警告：「危害到同仁安全，第一時間該開槍就要開槍，警政署絕對最大家最堅強的後盾。」

張榮興分析「喪屍菸彈｣（新興毒品「依托咪酯」）成本低、製作門檻低，加上犯罪集團偽裝成電子菸油吸食，造成快速蔓延。他強調：毒駕如同一顆不定時炸彈在路上行駛，且危及社會大眾，已演變成嚴重治安危機。

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張榮興力挺嚴懲毒駕。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

近期警界同仁執行攔檢勤務，遭毒駕者衝撞甚至殉職令張榮興感到痛心，例如新北三重分局勇警黃瑋震、土城清水派出所前所長劉宗鑫。談及劉所張殉職後留下兩名幼女，以及大女兒在警察節前夕親手畫下思念天使爸爸塗鴉卡片，一度眼眶泛紅，並坦言：「看到孩子把畫拿給我，心裡真的是一陣心酸。」

針對社會輿論強烈要求加重毒駕刑責，張榮興首度在鏡頭前公開表態支持：「它（毒駕）是一個不確定殺人的故意。他吃了毒、上路，那當然是有可能會致人於死。那未來能夠判到死刑，那我們也是支持的。」

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