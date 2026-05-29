叔叔寇紹恩腦出血送醫搶命！寇乃馨曝最新近況認「7天前就有症兆」

〔記者林欣穎／台北報導〕曾主持經典節目《六燈獎》、現為牧師的68歲寇紹恩，今（29）日驚傳因腦出血緊急送醫，並於凌晨接受腦部手術，所幸手術已順利完成，目前轉入加護病房觀察。對此，身為其姪女寇乃馨稍早進一步回應，透露家人正持續為寇紹恩禱告，並感謝外界關心。

黃國倫與寇紹恩。（寇乃馨提供）

寇乃馨表示，在叔叔送醫後，她與丈夫黃國倫及家人們一直都在迫切禱告，目前寇紹恩已成功完成手術，轉往加護病房治療，「人還沒有清醒，也還不能探訪，但感謝主，醫師說手術很成功！」

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據家屬說明，寇紹恩於29日凌晨因腦出血緊急送醫，院方評估情況危急後立即安排開刀，手術於凌晨4點45分結束。主治醫師表示手術進行順利，術後已轉入加護病房，後續將持續觀察恢復狀況。

寇乃馨進一步透露，其實寇紹恩先前已出現暈眩症狀約一週，昨晚在家休息時突然感到劇烈頭痛，甚至痛到嘔吐，夜間起身如廁時更出現腿軟無力情形，妻子見狀立即將他送往醫院急診。醫師研判情況危急，深夜緊急趕到醫院進行手術，歷經數小時搶救後，總算順利完成。

寇紹恩（右）是寇乃馨的叔叔。（寇乃馨提供）

目前寇紹恩仍在加護病房接受觀察，由於尚無法探視，家屬也懇請外界一起集氣祈福，希望腦部不再出血、腦壓恢復正常，並盼藥物治療不影響心臟功能，早日康復。

寇紹恩過去曾罹患淋巴癌，也曾與心臟疾病奮戰，多年來以堅定信仰陪伴許多信眾，此次突傳病倒消息，也讓不少關心他的粉絲與信徒相當震驚。

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