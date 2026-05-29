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娛樂 日韓

GD按讚力挺金秀賢！竟反悔收回 韓網酸翻：都幾歲了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢爭議大反轉，「橫豎研究所」的主播金世義遭到羈押，沒想到GD也捲入此次爭議中，引發討論。

GD按讚金秀賢，現在已經取消了。（翻攝自IG）GD按讚金秀賢，現在已經取消了。（翻攝自IG）

GD愛到處按讚已經是眾所皆知之事，這次在IG上按了金秀賢相關的貼文，內容是金秀賢的經紀公司感謝大家相信並等待金秀賢。結果GD這一按讚，竟然引發南韓網友罵聲，事後GD更是取消讚，反而在「theqoo」論壇被罵出500多樓，網友紛紛表示，「希望你們這些有影響力的人，做這些事情的時候都應該要三思」、「這都幾次了？」、「我希望GD以後要更謹慎」、「金秀賢、GD也是一直護航」、「取消讚是正確選擇，總比讚一直掛在上面好」、「他們不是好朋友嗎？GD真的是要控制自己」、「GD老是在社群上隨便按讚，都幾歲的人了」、「GD是還在讀幼稚園嗎？」

事實上，金秀賢的律師高相錄曾經一度轉發GD按讚的截圖，還透露在去年事件爆發時，金秀賢為找回心理平靜而去的冥想中心，就是GD介紹的。金秀賢、GD同為1988年出生，還曾經一起參加綜藝節目《Good Day》，只是該節目播到一半，金秀賢就出事，後來還把他的部分刪除，也未能挽回低落的收視率，最後草草落幕。

金秀賢（左）、GD曾經在《Good Day》合作。（翻攝自YouTube）金秀賢（左）、GD曾經在《Good Day》合作。（翻攝自YouTube）

南韓YouTube頻道「橫豎研究所」的主播金世義因涉嫌在去年造謠金秀賢，遭到檢方聲請羈押，日前法院裁定羈押。金世義昨天上午現身法院，被民眾怒嗆：「抓去關吧！」一度惹怒金世義與對方互槓。

檢警經過調查發現，金世義明知金秀賢根本沒有跟未成年的金賽綸交往，卻為了獲取YouTube利益，不但涉嫌造假金秀賢與金賽綸的對話，甚至以AI變造錄音檔，因此向法院聲請羈押。首爾中央地方法院的法官付東植（부동식）認定金世義有湮滅證據及逃亡之虞，裁定羈押。

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