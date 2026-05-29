自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

范瑋琪「沒人要」崩潰大哭！曾沛慈被爆中毒病倒《浪姐7》回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪近日在中國錄製歌唱綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），不擅長舞蹈的她，在準備第四次公演時，面臨沒有隊長邀約同組的窘境，當場難掩失落情緒爆哭，就連主持人謝娜也連忙上前安慰。

曾沛慈與范瑋琪參加《浪姐7》話題不斷。（翻攝微博）曾沛慈與范瑋琪參加《浪姐7》話題不斷。（翻攝微博）

節目公開最新預告，起初沒有隊長願意邀請范瑋琪同組，當聽到下一位成員江語晨被唐藝昕邀請，她雙手鼓掌替對方送上祝福，卻被發現低頭拭淚眼眶泛紅。

范瑋琪難過到情緒潰堤，主持人謝娜察覺異狀，立刻坐到范瑋琪身旁安慰，更表示：「沒事、沒事、沒事，因為它這個是跳舞。」認為隊長沒有選她，是考量舞蹈編排與風格。范瑋琪則靠在謝娜肩上，難過表示：「我知道會這樣子的」、「我知道，我都知道的」，難掩沮喪心情。

《乘風2026》開播後話題不斷，近日更傳出藝人居住的宿舍疑似甲醛超標，包括曾沛慈、謝楠、闞清子、孫怡及范瑋琪等人，陸續出現流鼻血、喉嚨痛等症狀，由於5人剛好同住一棟宿舍。有專家指出，上述症狀與甲醛引發的黏膜刺激反應相符。

對於外界質疑，《浪姐7》製作單位以聲明表示，宿舍為節目多年沿用的聖爵菲斯酒店垂釣別墅，並於4月2日及5月7日委託專業機構進行甲醛等室內空氣品質檢測，結果皆符合標準。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中