范瑋琪「沒人要」崩潰大哭！曾沛慈被爆中毒病倒《浪姐7》回應了

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪近日在中國錄製歌唱綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），不擅長舞蹈的她，在準備第四次公演時，面臨沒有隊長邀約同組的窘境，當場難掩失落情緒爆哭，就連主持人謝娜也連忙上前安慰。

曾沛慈與范瑋琪參加《浪姐7》話題不斷。（翻攝微博）

節目公開最新預告，起初沒有隊長願意邀請范瑋琪同組，當聽到下一位成員江語晨被唐藝昕邀請，她雙手鼓掌替對方送上祝福，卻被發現低頭拭淚眼眶泛紅。

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范瑋琪難過到情緒潰堤，主持人謝娜察覺異狀，立刻坐到范瑋琪身旁安慰，更表示：「沒事、沒事、沒事，因為它這個是跳舞。」認為隊長沒有選她，是考量舞蹈編排與風格。范瑋琪則靠在謝娜肩上，難過表示：「我知道會這樣子的」、「我知道，我都知道的」，難掩沮喪心情。

《乘風2026》開播後話題不斷，近日更傳出藝人居住的宿舍疑似甲醛超標，包括曾沛慈、謝楠、闞清子、孫怡及范瑋琪等人，陸續出現流鼻血、喉嚨痛等症狀，由於5人剛好同住一棟宿舍。有專家指出，上述症狀與甲醛引發的黏膜刺激反應相符。

對於外界質疑，《浪姐7》製作單位以聲明表示，宿舍為節目多年沿用的聖爵菲斯酒店垂釣別墅，並於4月2日及5月7日委託專業機構進行甲醛等室內空氣品質檢測，結果皆符合標準。

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