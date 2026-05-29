去年金曲後台「默默許願」...阿布絲驚喜宣布新身分

〔記者傅茗渝／台北報導〕原住民族電視台（以下簡稱原視）全新晚間談話節目《kaviaz 晚點聊》將於6月22日正式首播，節目集結了王宏恩、梁文音、阿布絲、黑旋風（杜家慶、杜紹穎）及阿布田等五組跨界藝人組成強大主持群。每集將透過不同的主持組合輪流搭配，為觀眾帶來截然不同的聊天氛圍與精彩火花。其中，實力派歌手梁文音與阿布絲更是首度跨界挑戰談話性節目主持，成為節目開播前的一大亮點。

阿布絲（右）坦言第一次跨界主持其實相當緊張，開心和宇宙許願笑翻全場（圖左為阿布田）。（原文會提供）

日前節目舉辦首錄記者會，主持群成員阿布絲、黑旋風、阿布田，攜手主題曲演唱人李芷婷、「排灣男孩」少康、以及前啦啦隊成員Mickey吳米奇率先合體亮相。現場互動笑聲不斷，提前讓大家感受到節目輕鬆又真誠的獨特魅力。

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《kaviaz 晚點聊》集結（右起）王宏恩、阿布田、阿布絲、黑旋風（杜家慶、杜紹穎）、梁文音五組跨界藝人組成主持群。（原文會提供）

《kaviaz 晚點聊》以「朋友坐下來，聊真心點」為核心概念，節目名稱「kaviaz」源自郡群布農語，意指「朋友」，象徵著陪伴與真誠的交流。節目打破以往制式訪談的嚴肅框架，改以朋友聚會般的自然節奏進行，期望讓來賓在最放鬆的氛圍下卸下心防，分享從笑聲、回憶到最真實的真心話。

首次執起主持棒的阿布絲在記者會上坦言，第一次跨界主持其實非常緊張。她更自爆去年在金曲獎後台接受原文會新媒體《原WAY星球》採訪時，曾默默許願希望能成為主持人，沒想到才過一年夢想竟然成真，讓她直呼「不可思議」。當現場媒體起鬨要她再次向宇宙許願時，生性直率的她竟秒回：「希望股票大漲！」突如其來的超真實發言瞬間笑翻全場。

《kaviaz晚點聊》首錄笑聲不斷，李芷婷甜曝戀情、阿布絲宇宙許願成真。（原文會提供）

除了強大主持群，節目的主題曲陣容同樣亮眼，邀請到實力派歌手李芷婷、少康與Mickey吳米奇首度跨界合唱。李芷婷大讚主題曲旋律極具記憶點、相當抓耳，保證讓觀眾一聽就朗朗上口。

日前才在「520」大方認愛的李芷婷，也在現場被關心感情近況。她甜蜜透露目前與男友交往穩定且「已見過家長」；而當被追問兩人是否有結婚規劃時，她則機智地引用節目名稱羞回：「晚點聊。」曖昧又充滿粉紅泡泡的互動，閃瞎在場所有人。《kaviaz 晚點聊》將於6月22日起，每週一至週三晚間9點於原住民族電視台準時播出。讓深夜裡的真心話陪伴觀眾，打造兼具娛樂感與溫度的夜晚。

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