21歲歐陽娣娣仙氣學士服照曝光！北電畢業成「劉亦菲、楊冪學妹」

歐陽娣娣正式自北京電影學院表演系畢業。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歐陽龍與傅娟的21歲小女兒歐陽娣娣迎來人生重要里程碑，正式自北京電影學院表演系畢業，她近日在微博曬出一系列學士服畢業照，開心分享完成4年大學生涯的喜悅，不僅以燦爛笑容漫步校園，也感性吐露畢業心情，成為與劉亦菲、楊冪等人同校的學妹，讓外界關注未來演藝發展。

歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年將事業重心放在中國發展，這次順利完成北京電影學院表演系學業後，在社群平台分享多張畢業照，可見照片中的她身穿學士服，在校園各角落留下紀念身影，臉上掛著燦爛笑容，為4年求學生涯畫下句點。

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歐陽娣娣也感性發聲表示，「4年就這樣！咻的一下過去了，嗚嗚嗚嗚再也不是大學生了，但還是會繼續當小孩的，阿哈哈哈哈。」她坦言對校園生活相當不捨，不過在參加畢業典禮當天格外興奮，凌晨4點半便起床梳化準備，即使行程滿檔，整天依舊精神十足。談及人生新階段，歐陽娣娣也替自己與同學們打氣，「人生很重要的一個階段也圓滿結束了，我們都要給自己拍拍手，畢業快樂。」

事實上，北京電影學院培育出不少知名演員與導演，包括趙薇、黃曉明、劉亦菲、楊冪與朱一龍等都曾在此就讀，因此歐陽娣娣順利畢業後，未來是否更積極投入戲劇與綜藝發展，也備受外界關注。

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