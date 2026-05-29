曾3度病危、7度進ICU！68歲寇紹恩腦出血送醫 勵志抗病史曝光

現為牧師的68歲寇紹恩驚傳因腦出血緊急送醫，現轉入加護病房觀察。（翻攝臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕《六燈獎》主持人、現為牧師的68歲寇紹恩驚傳因腦出血緊急送醫，在今天凌晨進行腦部手術，目前手術順利結束轉入加護病房觀察。而事實上，他的生命歷程相當勵志，曾經對抗淋巴癌、心臟病。而寇紹恩是藝人寇乃馨的叔叔，稍早寇乃馨也回應本報表示：「感謝主，手術目前順利，我們家族都正在迫切守望禱告。」

寇紹恩曾在2012年到2022年間，斷斷續續病了10年，還曾3次接到病危通知，動了5次大手術，更7次住進加護病房，他在2015年時經歷胃痛、膽囊炎等，再檢查後確診罹患淋巴癌，而55歲就患有心臟病的他，2020年曾因為嚴重的心律不整住院。

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寇紹恩從不輕易放棄對抗病魔，他用鋼鐵般的信念堅定抗癌，終於康復，不過2022年又疑似因為腦部長血管瘤還有確診新冠肺炎再陷低谷，他都靠著意志力挺過，「人生未必一帆風順、卻必定恩典夠用」。昨他因腦出血而送醫，如今挺過腦部手術送進加護病房觀察，許多教友們也都紛紛在社群上留言為他祝禱，盼他早日康復。

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