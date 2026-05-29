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娛樂 最新消息

剛登小巨蛋大亂鬥！馬念先夢幻聯動準金曲歌后 5年心血曝光了

馬念先暌違5年推出新專輯。（Legacy 傳音樂展演空間提供）馬念先暌違5年推出新專輯。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕馬念先上週末在小巨蛋的hito流行音樂獎上，驚喜合體宇宙人與 icyball 冰球樂團，共演經典歌曲《巴黎草莓》上演大亂鬥，在社群上掀起熱烈回憶殺，這股由馬念先掀起的風潮還沒完，暌違五年，他終於帶著全新全創作專輯《櫻桃可樂的滋味》將在 6 月 6 日全面數位上架。

同一天，馬念先更將直接把「新專輯誕生的第一夜」搬上舞台，首度站上Legacy TERA旗艦大型場館舉辦同名專場演出，新專輯不只找來金曲鬼才李權哲操刀，更驚喜公開台北場邀請到準金曲歌后陳嫺靜擔任嘉賓。

馬念先6/6攻 Legacy TERA 。（Legacy 傳音樂展演空間提供）馬念先6/6攻 Legacy TERA 。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

談及新專輯與李權哲一拍即合的合作過程，馬念先感性說道：「不曾想過，竟然有一個人可以這麼理解我每一首歌曲想要傳達的感覺。」這次專輯由李權哲全權操刀製作，對馬念先而言，更像一次徹底打破舒適圈的冒險。

原本已錄製完成的歌曲，因配合專輯整體風格，幾乎全部重新調整，每首歌甚至做出超過五個版本反覆打磨。馬念先笑說：「跟比自己強的人工作真的很爽！」更透露李權哲私下還教了自己不少「年輕人用語」，像是「很ㄊㄥˋ」等用語，讓整個製作過程意外充滿世代交流的趣味。

李權哲也坦言，這張專輯的製作過程是一場「吹毛求疵的爬坡」。為了歌曲《Sera》最理想的律動感，光鼓組就錄製三次，甚至直接購入新的壓克力鼓組重新錄音；《說謊的男孩》弦樂更與混音師王彥博關在錄音室打磨整整三天。李權哲直言：「我不想留下遺憾。每張唱片只有一次機會，何況馬念先出片這麼慢，下一張不知道是多久之後了。」

馬念先夢幻聯動陳嫺靜。（Legacy 傳音樂展演空間提供）馬念先夢幻聯動陳嫺靜。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

繼傳唱金曲《你朝我的方向走來》後，馬念先再次推出男女對唱單曲，特別邀請到陳嫺靜驚喜合作，唱出兩個不同世代對於「寂寞」最真實的訴求。陳嫺靜也將擔任 6/6 台北場嘉賓，讓樂迷大喊「賺翻了、夢幻聯動」。

全新專輯《櫻桃可樂的滋味》延續馬念先擅長的都會觀察，名稱來自他最喜歡的飲料「櫻桃可樂」，就像第一次喝到時那種既陌生又熟悉的感覺——沒有要說教，也沒有要證明什麼，只是自在地陪大家生活。除了數位上架外，這次也將同步推出黑膠、卡帶與 CD 等限量周邊商品，並於專場限定販售。

馬念先6/6邀請陳嫺靜跨刀獻聲。（Legacy 傳音樂展演空間提供）馬念先6/6邀請陳嫺靜跨刀獻聲。（Legacy 傳音樂展演空間提供）

Legacy Presents【2026鐵漢柔情】： 馬念先《櫻桃可樂的滋味》專場將於 6 月 6 日於台北 Legacy TERA、8 月 29 日於 Legacy Taichung 登場，門票現正熱賣中。

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