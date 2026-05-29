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娛樂 最新消息

王月「二度開顱」鬼門關前走一遭！神隱半年首露面落淚吐現況

大愷（左起）、杜詩梅、郭子乾、王月、Lulu黃路梓茵、陳漢典、許栢昂。（記者陳奕全攝）大愷（左起）、杜詩梅、郭子乾、王月、Lulu黃路梓茵、陳漢典、許栢昂。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕61歲王月去年11月底在家暈倒，頭撞地之後當場昏迷、沒了記憶，及時送至醫院，動了開顱手術，把血塊拿出救治，後來再接受「顱骨復原」手術，術後恢復良好，但驚險過程堪稱鬼門關前走一遭。相隔半年，她今和Lulu、陳漢典等人宣傳舞台劇《半里長城》，是大病一場後首度露面。王月以短捲髮現身，面容紅潤，掛著招牌笑容出場，現場氣氛溫馨又感動。

王月以短捲髮現身，面容紅潤，掛著招牌笑容出場。（記者陳奕全攝）王月以短捲髮現身，面容紅潤，掛著招牌笑容出場。（記者陳奕全攝）

在王月現身之前，工作人員就百般叮嚀她女兒妹子「千千萬萬不要讓月姐情緒太過激動」，畢竟王月招牌銀鈴般笑聲讓人難以忘懷。

王月中氣十足表示自己很重視養生，沒料到會生病，「但這人生的際遇，發生了也不是我做錯什麼，我接受了，很幸運現在站在這裡，好好說話、工作不是件理所當然的事。」她認為舞台劇《半里長城》是她去年生病之前付出最多心力也牽掛的戲，這齣戲經歷這麼多年，還讓很多年輕觀眾捧腹大笑很有意義。

王月（左）首曝「開顱手術」內幕。（記者陳奕全攝）王月（左）首曝「開顱手術」內幕。（記者陳奕全攝）

話及至此，王月突然哽咽表示：「這也讓我覺得生命有時候被突然按下暫停鍵，若你還能繼續站起來，就要好好的活、好好的愛、好好去做相信的事，喜劇就是我的信仰。」她說《半里長城》還能再登上舞台，「就像每次舞台重現是一次重生，像是我的生命重生一樣」，一番話很有啟發，最後不忘以喜劇架勢補一句：「今天這陣仗太好哭了。」讓眾人感動。

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