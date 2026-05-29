史匹柏20年來最好的電影！《揭密日》終極預告親喊話揭開外星人真相

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎大導演史蒂芬史匹柏執導最新力作《揭密日》的首波評價出爐，除了被讚譽是史匹柏「20年來最好的電影」，女主角艾蜜莉布朗更被形容展現了「史詩級的演出」，演技簡直「不可思議」。電影今（29）日曝光終極預告，史匹柏本人更直接現身對觀眾的喊話。

艾蜜莉布朗在《揭密日》展現史詩般演技。（UIP提供）

該片集合演員工會獎得主及奧斯卡獎提名艾蜜莉布朗、艾美獎及金球獎得主喬許歐康納、奧斯卡影帝柯林佛斯、《不良姐妹》伊芙休森，以及二度入圍奧斯卡的柯爾曼多明戈等堅強卡司，探討一個屬於70億人類的真相，如果人類發現我們從來都不是宇宙中唯一的生命、甚至有人證明給我們看，我們是否會感到恐懼？

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史蒂芬史匹柏（中）執導《揭密日》獲讚是他20年來最佳。（UIP提供）

史匹柏表示，自己現在比1977年拍攝《第三類接觸》時更相信「人類不是宇宙中唯一有智慧的文明」，並透露「這是一個關於人類（我們）的故事，全人類面對人類史上最驚人的事件，當『揭密日』真的發生了，我們就必須接受『人類從古到今就不孤單』的事實。」

《揭密日》終極預告曝光疑似太空船的外型。（UIP提供）

預告中也曝光了疑似太空船的造型、外星生物的樣貌，史匹柏進一步提到，以前常常問自己「如果這一切都是真的會有多美好？」現在想的則是「如果人們知道這一切都是真的會有多美好？」

《揭密日》將於6月10日在台上映，預售票今天起於各大戲院、影城正式開賣！

《揭密日》終極預告：

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