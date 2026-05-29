國家影視聽中心執行長續任確定！「轉型成為博物館」品牌五年計劃首度公開

〔記者許世穎／台北報導〕國家電影及視聽文化中心（下稱影視聽中心）昨（28）日召開第三屆董事會第一次會議，會中通過由董事長褚明仁提名的執行長人事案，決議由杜麗琴續任執行長。未來將持續攜手推動影視聽中心發展，並正式啟動「國家電影及視聽文化中心2026－2030策略發展計畫」，為影視聽中心邁向專業影視聽博物館的重要轉型階段揭開序幕。

影視聽中心近年積極將數位修復成果透過館際合作與國際參展，介紹給全球影迷。（國家影視聽中心提供）

董事長褚明仁出身媒體界，長年深耕台灣影視製作、推廣與發行領域，自2023年9月接任董事長後，便率領團隊積極推動各項業務，透過數位修復、國際合作與影展參展，持續將台灣電影文化推向世界。褚明仁表示：「熱愛電影的心不死！很高興能繼續在充滿能量的影視聽中心服務，和優秀團隊一起努力。台灣經典電影的數位修復成果，已成為中心最重要的國際名片，也讓更多人看見影視聽文物典藏、近用與修復的重要性。」

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近年影視聽中心成果備受關注，包括啟動經典國片《魯冰花》（1989）數位修復計畫，並以全新論述角度，讓這部感動無數台灣觀眾的作品登上本屆坎城影展經典單元；另也連續兩年舉辦「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」《愛情萬歲》（1994）露天放映活動，結合城市地景與電影經典，引發廣大討論，甚至獲CNN等國際媒體報導。《愛情萬歲》4K數位修復版去年也重返威尼斯影展經典單元，成功再度打開國際能見度。

國家電影及視聽文化中心公佈執行長續任消息，確定董事長禇明仁（右）、執行長杜麗琴將繼續攜手合作。（國家影視聽中心提供）

此外，影視聽中心去年公開百年前「現存最早關於台灣的電影」《福爾摩沙》（1920年代）館藏研究成果，透過日治時期的影像紀錄，讓觀眾重新貼近台灣歷史；同時也積極與國際電影資料館交流接軌，舉辦首屆國際論壇「記憶返航：流動中的影像典藏」，持續強化典藏、修復、研究、教育與推廣等核心業務，為未來轉型為影視聽博物館累積基礎量能。

影視聽中心前身為1978年成立的「電影基金會附設電影圖書館」，2022年自台北市青島東路搬遷至新北市新莊區文藝路後，透過全年策展與放映活動，逐步累積穩定觀眾群，也成為影迷心中兼具策展能量與議題開創性的指標場館。未來轉型計畫的核心目標，則是將位於樹林的典藏庫房與數位修復工作站遷移至緊鄰現址的新莊二期基地，打造具國際水準的典藏環境，完整保存超過20萬件台灣電影、電視與廣播相關文物與檔案，建立全新的「影視聽博物館」。

續任執行長的杜麗琴，專長為數位典藏與博物館研究，熟悉國內外文化藝術機構發展趨勢，於2024年加入影視聽中心團隊。她表示：「影視聽中心是一個非常難得的單位。過去多數博物館案例，通常是在既有館舍基礎上持續優化，但影視聽中心是帶著豐富館藏，正在一步步打造屬於自己的『家』。這不只是巨大的挑戰，也代表我們有機會重新書寫台灣博物館發展的歷史。」

影視聽中心此次同步公布「2026－2030策略發展計畫」，未來五年將以「永續保存」與「公共近用」為核心方向，透過「屬於台灣」、「典藏時間」、「近用記憶」三大理念，重新建構可觀看、可聆聽的台灣文化記憶，讓影視聽文化資產成為台灣人認識自身歷史、世界認識台灣的重要入口。

面對即將邁向博物館化的關鍵階段，褚明仁也坦言責任重大：「後年影視聽中心就將迎來五十週年，感覺像是站在所有前輩的肩膀上，繼續朝博物館的目標邁進，等於是替歷史開啟新的篇章。」

杜麗琴則補充，影視聽中心的轉型不只是硬體建設，更是一項長期公共承諾。未來除了持續深化數位修復、典藏與研究等專業，團隊也將同步累積博物館經營知能，推動人才培育與行政效能改革，全面優化文物典藏管理、數位化流程與館藏開放計畫，並積極參與國內外影視聽史研究與推廣活動，提升社會共鳴與國際能見度。

透過全新五年策略藍圖，影視聽中心期盼成為一座忠於歷史、立足台灣，同時持續推動創新與社會連結的重要文化機構，讓世界透過影像與聲音，更深入認識台灣。

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