北影「影迷新宇宙」再曝9片單！坎城、柏林名作齊聚引爆感官震撼

〔記者許世穎／台北報導〕台北電影節今（29）日公布「影迷新宇宙」單元完整片單，一口氣祭出9部風格強烈、想像力爆棚的話題作品，從國際名導新作、柏林與坎城影展強片，到挑戰感官極限的邪典電影與結合AI生成技術的未來寓言，全方位打破觀影框架，帶領影迷踏上一場橫跨現實、歷史與未來的大銀幕感官冒險。

李察林克雷特首部法語長片《新浪潮》重現《斷了氣》的游擊拍攝過程。（台北電影節提供）

本屆片單集結多位國際影壇重量級創作者，其中以「愛在三部曲」名導李察林克雷特首部法語長片《新浪潮》最受矚目。該片重返1959年，描繪影評人尚盧．高達籌備經典作品《斷了氣》的拍攝歷程，以戲裡戲外互文的方式，向法國新浪潮與電影創作精神深情致敬，更一舉奪下法國凱薩獎最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯與最佳服裝設計。

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奧地利導演馬克斯賽林傑的《雙面蘿絲》在冷冽的黑白影像中，剖析了身分與權力結構的建構與崩解。（台北電影節提供）

奧地利導演馬克斯賽林傑執導的《雙面蘿絲》，則透過冷冽黑白影像，描繪一名自稱繼承人的神祕士兵如何逐步建立權威，卻在真實身分曝光後陷入審判，深刻探討權力與身分認同的建構與崩解。德國影后桑德拉・惠勒以雌雄莫辨的演出，勇奪柏林影展最佳主角獎。

同樣聚焦女性與家族記憶的，還有《桃子樹的最後豐收》柏林金熊導演卡拉・西蒙入選坎城主競賽的新作《這年夏天，愛之尋謎》。電影跟隨18歲孤兒女孩踏上跨海尋親之旅，在追索父母記憶的過程中重新拼湊自我，以細膩柔韌的敘事能量，描繪青春與親情的缺憾與修復。

除了名導新作與情感書寫，本單元也不乏大膽衝撞感官與社會邊界的狂放之作。由巴西雙導古斯塔沃維納格雷、古爾修斯格韋納聯手打造的《地獄浣腸》，把跨性別叛逆期、網紅文化與便祕宿疾荒謬交織，從公寓馬桶全面失控的超自然災難出發，以瘋狂「屎尿屁」美學辛辣諷刺失控社會，打造一場前所未見的邪典狂歡。

相較於巴西作品的瘋狂奔放，法國女導寶琳洛凱斯入選坎城影評人週的長片處女作《週末的尼諾》，則以溫柔筆觸描繪一名即將接受重大手術的男子，在巴黎街頭重新與世界建立連結的過程，透過輕盈節奏與細膩情感，為受傷心靈尋回擁抱生命的力量。

歷史與政治現實的角力，也是本屆「影迷新宇宙」的重要主題。法國編導史蒂芬德穆斯提耶新作《新GREAT派建築師》，取材自真實事件，重現1980年代丹麥建築師承接法國新凱旋門設計案後，如何一步步陷入官僚體制與政治角力泥淖。電影邀來《抓狂美術館》克萊斯邦、《聽媽媽的話》札維耶多藍、《墜惡真相》史旺亞勞德等人共同演出，以優雅卻躁動的影像語言，冷眼凝視政治現實。

安格拉夏納萊克新作《哭妻物語》訴說一段親密關係的破裂與修復。（台北電影節提供）

曾擔任北影焦點影人的柏林學派代表導演安格拉夏納萊克，則以《哭妻物語》再度入選柏林影展主競賽。故事從工地裡平凡的一天展開，透過疏離鏡頭與極簡日常敘事，描繪一段親密關係的裂痕與修補，將難以言說的情緒化為幽微而深刻的影像。

來自巴勒斯坦的人權倡議導演阿布達拉哈蒂柏則在《圍城生存指南》中，透過搖晃手持鏡頭直視戰火中的殘酷現實。電影取材自2011年敘利亞內戰期間巴勒斯坦難民營的真實經歷，在斷垣殘壁與死亡威脅下，映照戰爭中人性的光明與黑暗，也讓人聯想到當代加薩的殘酷處境。

而本單元對未來世界的想像，則由達米安豪澤執導的《未來回憶錄2093》推向極限。電影以2093年的非洲為背景，透過偽紀錄片形式結合AI生成技術，展開導演、少女與王子之間的三角關係，不僅開拓「非洲未來主義」的全新篇章，其充滿時空辯證的敘事風格，也令人聯想到法國導演克里斯・馬克的經典作品。

2026第28屆台北電影節將於6月26日至7月7日在臺北市中山堂、光點華山電影館與誠品電影院舉行，台北電影獎頒獎典禮則將於7月11日登場。影展選片指南預計6月13日舉辦，票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，更多影展資訊與活動內容將陸續公布。

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