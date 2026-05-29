才剛抗癌成功！沈玉琳節目「錄最後一集」 突爆料女星砸200萬整形

沈玉琳（中）帶主持群前往鄭茵聲的家鄉。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台綜藝節目《黑白威廉Fighting》，本季最後一集由沈玉琳、夏語心、林育品（阿喜）主持，攜手會演戲會跳舞的助理主持「Yuki」許瀞蔆，一同南下前往高雄大樹鄭茵聲的家，有著搞笑靈魂的她，出場方式與眾不同，她從樹上爬下來出場，沈玉琳問：「躲在樹裡幹嘛？」鄭茵聲笑說：「我想說大樹嘛，就要有一顆很大的樹配美女。」接著主持群問，大樹什麼東西最厲害？鄭茵聲不害臊地說：「最厲害的就是我。」

眾人前往鄭茵聲以前讀的國小，途中鄭茵聲被問道，在大樹有沒有很出名？鄭茵聲說：「我每次回來的時候覺得自己好像很出名，但走在路上感覺又好像不出名，我覺得應該要有人認出我才對。」沈玉琳聽完後大笑，隨後問其他主持人說，你們回家鄉會被認出來嗎？阿喜說：「會！回基隆的時候會被認出來，認出我的是我表姐。」

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演過八點檔的夏語心表示，回台南被認出來，通常都是被叫角色名字，還被罵「歹查某不要那麼壞」。Yuki說：「我是彰化人，也有演八點檔，不過我回去吃肉圓的時候都還是要自己付錢。」鄭茵聲得意地說：「這樣我比較紅一點，有被請吃過鍋貼。」

鄭茵聲（中）遭沈玉琳虧長大的樣子與小時候差太多。（公視台語台提供）

回到國小，校長帶大家到校史室去看鄭茵聲的畢業紀念照，大家都在找哪一個是鄭茵聲小時候，沈玉琳開玩笑說，鄭茵聲自己也認不出來啦，因為長大花兩百萬整形。鄭茵聲表示，怎麼可能。阿喜第一次指認錯人，第二次才找到小時候的鄭茵聲，阿喜說：「長得都不一樣。」沈玉琳也認同說：「真的長不像，小時候比較漂亮。」鄭茵聲聽完一臉囧，轉移話題改分享自己小時候暗戀的多個對象，夏語心問：「有沒有在一起的？」鄭茵聲說：「沒有，我從小到大都是在暗戀。」

從國小離開後，主持群跟著鄭茵聲一起回家，與鄭茵聲爸爸和姐姐們聊天，鄭茵聲親手下廚煮爸爸教她的雞蛋麵給大家吃，鄭茵聲遭姐姐爆料，小時候不愛洗澡，有辦法連續三天以上不洗。鄭茵聲說：「我一週沒洗澡，衣服還是香的，不會臭。」姐姐隨後也證實強調，真的不臭，身體沒味道。《黑白威廉Fighting》迎來最終回，至於是否有第二季，內部透露尚在討論中。

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