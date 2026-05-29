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娛樂 最新消息

台語情歌王子王建傑復出辦演唱會 捐100張門票給高雄弱勢單親家庭

台語「情歌王子」王建傑（右）復出，透過高市副議長曾俊傑（左），捐贈100張演唱會門票給弱勢及單親家庭。（記者葛祐豪翻攝）台語「情歌王子」王建傑（右）復出，透過高市副議長曾俊傑（左），捐贈100張演唱會門票給弱勢及單親家庭。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕消失歌壇逾20年的台語「情歌王子」王建傑復出，將於8月15日在高流中心舉辦「傑然不同」個人演唱會，今（29）日透過高雄市副議長曾俊傑，捐贈100張門票給弱勢兒少及單親家庭，回饋家鄉。

曾多次入圍台語金曲歌王的王建傑，是史上第1位與天后江蕙合唱的男歌手，更被歌迷封為「江蕙的第一個男人」，這次睽違多年再開金嗓，引發歌迷高度期待。

王建傑今天在南星娛樂董事長楊耿明陪同下，第一次踏入高雄市議會。他感謝副議長曾俊傑的協助與促成，讓他完成以歌聲回饋家鄉的心願，並在曾俊傑見證下，將100張門票捐贈給高雄弱勢團體，由市府社會局長蔡宛芬代表接受，將交由財團法人聖功社會福利慈善基金會，規劃邀請弱勢兒少及單親家庭欣賞這場的演唱會。

王建傑是土生土長的高雄左營人，發跡於藍寶石大歌廳，憑著接地氣的台語歌曲奠定歌唱生涯基礎；曾俊傑笑說自己也是聽王建傑歌曲長大，他的歌曲非常契合「下港人」的心聲。

曾俊傑強調，弱勢兒少及單親家庭鮮少有機會走進高雄流行音樂中心，欣賞優質音樂演出，感謝南星娛樂及王建傑回饋家鄉的用心，讓弱勢市民走進音樂殿堂，聆聽最有水準的台語歌曲，也希望市民支持回饋家鄉的高雄囝仔王建傑。

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