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「古典第一美人」自爆偷學費玉清！李璇右手掌藏玄機

李璇彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》。（記者胡舜翔攝）李璇彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李璇過去因演出清宮劇被譽為「古典第一美人」，她今彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》，劇中，她扮演獨居老太太，角色個性外放、愛交朋友，沒想到受訪時，右手掌驚見密密麻麻的手寫小抄題詞，她打趣說：「這都是從費玉清那邊學來的。」

李璇彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》。（記者胡舜翔攝）李璇彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》。（記者胡舜翔攝）

她提到這些「小抄」不只是台詞，還有走位、搬圓凳的提示，她直呼演出這齣舞台劇，「真是劉姥姥進大觀園。」樣樣都新奇，事事都要學。好在她記得過往看費玉清演出片段時，費玉清會把手高舉，偷偷看手掌心的歌詞小抄，李璇說：「他常常唱歌會忘，靠這小抄，我就覺得這是好方法，因此只有寫幾句單獨容易忘的詞，因為我只要一入戲就會忘了。」

另外，劉修甫首次正式演出舞台劇，就挑戰超高難度角色，劇中扛下8成台詞量，還得從頭到尾待在舞台上。他透露開排前開始狂背質數和大段台詞，壓力大到夜深人靜時常忍不住懷疑人生，「會想說我到底做了什麼事。」

劉修甫（左）與劉亮佐一同參與彩排。（記者胡舜翔攝）劉修甫（左）與劉亮佐一同參與彩排。（記者胡舜翔攝）

劉修甫分享第一次在整排時正式把劇本丟掉，那一刻讓他興奮不已，「那次結束我超級開心，跑到後台跟大家說『終於把本子丟了』。」導演楊世彭認為劉修甫飾演的角色幾乎「從頭到尾不下台」，難度相當驚人，「沒有另外一齣戲有這樣的男主角，像《哈姆雷特》這種莎士比亞最大角色，也有下場休息，但他是從頭到尾都在台上。」

談到首次進劇場就接下如此艱難的角色，劉修甫苦笑說：「真的會懷疑自己為什麼要這樣整自己。」他還拿影視拍攝和劇場相比，直言拍電影、電視「很像在市立游泳池游泳」，但劇場則像高強度比賽，「每一次都要很大力，而且還要不斷重來，在劇場要一直維持高度能量。」

此外，與劉修甫同公司的蔡燦得，前期也一路陪伴他準備角色。不過不少前輩事前頻頻提醒他「導演很嚴格」，沒想到正式排練時，反而是其他人狂忘詞，只有劉修甫牢牢記住台詞。導演今也特別叮嚀他保護喉嚨，「下午還有總彩排，不要下午就把力氣用完，晚上沒聲音。」一旁的丁寧則搞笑虧說：「導演也沒有特別關照我，酬勞也沒有比較高。」

《深夜小狗神秘習題》將於5月29日至31日在城市舞台演出，6月20日、21日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院登場，7月25日、26日在台中中山堂演出，8月1日、2日在桃園展演中心展演廳演出。

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