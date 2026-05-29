SJ厲旭單飛來台開唱！祭全場HiBye福利

SUPER JUNIOR厲旭來台開唱。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團SUPER JUNIOR的成員厲旭即將帶著個人演唱會「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE in TAIPEI」於8月1日在Legacy TERA與台灣歌迷見面，還有全場HiBye的福利，令粉絲期待。

厲旭表示，每次來台都能感受到大家滿滿的熱情與支持，即使已經多次造訪台北，但想到即將再次與歌迷相見，回到熟悉的地方，仍讓他感到十分興奮，希望能與大家共創美好回憶。

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擁有溫暖嗓音與深厚歌唱功底的厲旭，自出道以來便以細膩情感與極具感染力的演唱風格深受全球歌迷喜愛。無論是以SUPER JUNIOR成員活躍於國際舞台，或作為SOLO歌手持續推出個人作品，厲旭總能透過音樂傳遞最真摯的情感，帶給歌迷正能量。

SUPER JUNIOR厲旭台北演唱會主視覺。（寬宏藝術提供）

此次帶著個人演唱會來到台北，厲旭也希望藉由音樂向一路以來支持與陪伴自己的歌迷表達感謝，透過每一首歌曲、每一段旋律，將長久以來珍藏於心中的感動與謝意化作歌聲，與大家共度一段難忘而珍貴的時光。

此次「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE in TAIPEI」演唱會，將展現厲旭獨有的個人音樂魅力，「DIVE TO BLUE」彷彿帶領歌迷共赴他所打造的音樂世界，也代表著透過音樂探索情感深處的過程。這次演唱會不僅是厲旭與歌迷相聚的重要時刻，更將以鮮明的個人音樂色彩為核心，一展不同於以往的舞台魅力，除了歷年經典歌曲，也將藉由豐富的內容編排，拉近與歌迷間的距離，希望讓大家留下深刻感動。

「2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE in TAIPEI」演唱會門票將於6/5（五）中午12:00至17:59開放優先購票，6/6（六）中午12:00全面開賣，購票及詳情請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

演出日期｜2026.08.01（六）晚上18:00（實際演出時間以現場公告為主）

演出地點｜Legacy TERA （臺北市南港區市民大道八段99號）

演出票價｜VIP NT$5,680 / NT$4,880 / NT$3,880 （全區平面座位 / 對號入座）

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