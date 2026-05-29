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娛樂 最新消息

孫淑媚凍齡美貌「被疑有祕密醫生」 同門師姐霸氣揭私下真面目

〔記者蕭方綺／台北報導〕45歲台語歌后孫淑媚日前開球，凍齡容顏被網友大讚，她針對變漂亮這件事也自己跳出來列出矯正牙齒、打電音波、吃膠原蛋白等12大秘訣，直接否認有神祕醫生這件事。她的同門師姐丁寧今彩排果陀劇場舞台劇《深夜小狗神秘習題》，直呼：「她就很漂亮啊！解釋什麼？大家不要忘記一個人的美會從心裡長出來。」

丁寧今彩排果陀劇場舞台劇《深夜小狗神秘習題》。（記者胡舜翔攝）丁寧今彩排果陀劇場舞台劇《深夜小狗神秘習題》。（記者胡舜翔攝）

丁寧心中的孫淑媚從裡到外都很美好。她說孫淑媚個性好、有才華，「聽她唱歌，會想這什麼天籟，哪像我的聲音像大便。」加上孫淑媚的個性會照顧到身邊所有人，因此這樣的美不只靠化妝就能讓人感覺到美好。

而丁寧在《深夜小狗神秘習題》中因自閉兒教養問題和老公起爭執，戲外她有3兒女，苦笑稱青春期孩子確實不好溝通，「我常覺得每個小孩多少有自閉症，尤其青春期的小孩很難溝通。」她有次和女兒吵到大吼大叫，情緒一度失控，當時她老公罕見介入，直接喊了她的英文名字，要母女兩人冷靜下來，「16年來他只有講過這樣一次。」

丁寧說，當下自己大哭，女兒也跟著哭，老公還先對女兒說：「你等一下，我先處理你媽。」接著安撫丁寧去喝水、穩定情緒，甚至叫她去約按摩放鬆。

劉亮佐則提到「每個爸媽都在大吼大叫中成長」，他劇中有句台詞是「兒子呀，其實我們兩個挺麻煩的」，他坦言自己演到最後會掉淚，因為想起當年離婚時帶著劉子銓，有很多辛酸和難處，好在後來碰到現任老婆趙小僑，人生豁然開朗。

《深夜小狗神秘習題》將於5月29日至31日在城市舞台演出，6月20日、21日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院登場，7月25日、26日在台中中山堂演出，8月1日、2日在桃園展演中心展演廳演出。

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