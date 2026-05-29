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娛樂 最新消息

木村拓哉夫婦下半年都在台灣！工藤靜香10月開唱突改期有原因

木村拓哉、工藤靜香夫婦在下半年都會來台演出。（合成圖資料照，記者陳奕全、胡舜翔攝）木村拓哉、工藤靜香夫婦在下半年都會來台演出。（合成圖資料照，記者陳奕全、胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天王木村拓哉今天（29日）正式宣布11月13日、14日在北流開唱，他的太太工藤靜香則是在前天（27日）宣布，台北場演唱會從10月25日改到10月24日，夫妻將在下半年演出，受到台灣各界關注。

工藤靜香粉絲俱樂部先前公告，將在今年10月25日（日）帶來「Shizuka Kudo 2026 CONCERT in TAIPEI」演唱會，再度來台會粉。不過前天宣布，因為場地的因素，禮拜天的演唱會將改到前一天，也就是10月24日禮拜六舉行。對於造成困擾，公告中也對此表達歉意，強調為了更好的舞台演出，一定會更加努力，懇請獲得大家諒解。

工藤靜香粉絲俱樂部發出公告，台北場提前一天舉行。（翻攝自工藤靜香粉絲俱樂部）工藤靜香粉絲俱樂部發出公告，台北場提前一天舉行。（翻攝自工藤靜香粉絲俱樂部）

工藤靜香上次來台開唱是在2023年，當時是暌違30年再度在台舉行演唱會，此次沒有讓台灣粉絲等太久，相隔3年將再度來台會粉絲。或許是兩個女兒都已經大了，夫妻倆有更多時間做自己想做的事，不過工藤靜香過去似乎頗不受部分木村拓哉粉絲待見，甚至曾經登過「最討厭的女人」排行榜，是到近年來夫妻倆才敢於在特定節日放閃，這對日本重量級的明星夫婦下半年接力來台，話題滿滿。

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