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娛樂 最新消息

拿45歲孫淑媚照問Meta AI「解答竟是TWICE成員」 網笑：AI認證韓星臉

孫淑媚近日開球引起話題。（翻攝IG）孫淑媚近日開球引起話題。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌後孫淑媚近年越活越年輕，凍齡外貌與時尚打扮多次驚艷演藝圈，甚至被粉絲封為「台版Jennie」。昨（28）日有網友在社群平台Threads上分享了一場科技大翻車的趣事。該網友為了測試新功能，上傳了一張孫淑媚的近照並標記「MetaAI」提問，沒想到AI煞有其事地堅定回答這是南韓天團TWICE的成員「彩瑛」，超荒謬又充滿讚美的解答瞬間讓全網笑翻，直呼：「孫淑媚這下真的是連AI都認證的韓星臉了！」

隨著MetaAI在台灣正式上線，許多脆友紛紛出奇招測試AI極限。昨晚一名網友貼出孫淑媚的照片並詢問：「請問這是哪位女星？」幾秒後，MetaAI信心滿滿地出面解答：「這位是TWICE的彩瑛（SonChaeyoung）。」AI甚至還條理分明地列出判斷依據，指稱照片中的「眼下痣、雙麻花辮造型、黑色西裝」完全符合彩瑛2024年左右的個人照風格。

TWICE成員彩瑛。（資料照；翻攝X）TWICE成員彩瑛。（資料照；翻攝X）

這個神回覆立刻引發大批粉絲圍觀瘋傳。由於2024年的彩瑛才25歲，與45歲的孫淑媚整整相差了20歲，AI的「出錯」反而成了孫淑媚無敵童顏的最狂鐵證。留言區隨即掀起一波造梗熱潮，網友們紛紛歪樓表示：「以後請叫她『台灣彩瑛』」、「兩人都剛好姓孫，AI其實很聰明」、「留白看，這證明孫淑媚＝孫彩瑛，無誤！」

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