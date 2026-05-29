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娛樂 最新消息

才拿到博士學位！林隆璇施壓兒子要他扛起票房責任

〔記者陽昕翰／台北報導〕林隆璇將攜手帥兒林亭翰共演，7月19日在Billboard Live TAIPEI舉辦「翰你一起Ｋ的隆式情歌」演唱會。去年剛拿到博士學位的林隆璇，過去登台前容易緊張，近年全靠「正念冥想」調適，林亭翰也完美傳承了這項秘方，笑說唱歌很開心。

林隆璇攜手林亭翰開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）林隆璇攜手林亭翰開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）

過去父子同台多是4到7首歌的拼盤演出，這次是首度舉辦完整專場，林隆璇特別感謝主辦單位，「之前就知道Billboard Live TAIPEI這場地很棒，沒想到還沒來得及看演出就先來演出，謝謝支持。」並打趣對兒子施壓：「這是兩人首次一起開專場，所以亭翰也必須負擔起票房責任，把他的好朋友都找來捧場才可以。」

林隆璇更感性說道：「我跟亭翰特別喜歡這種能看清每個人表情的近距離場地，感覺好像大家來到我家一樣，看著大家能揣測我們在歌迷的青春歲月帶來什麼樣的回憶。」父子倆還會透過幽默吐槽的方式，揭開彼此最真實的一面，林隆璇笑稱：「希望演出不會變成『炎上音樂會』才好！」

而林亭翰頂著星二代光環，坦言：「壓力不只來自於音樂上的成就，更多的是整趟人生的旅程。」承諾會更認真製作音樂，今年計劃推出2至3首單曲，回饋一直支持的歌迷。

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