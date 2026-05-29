阿信50歲拚印尼「出道」周董也喊讚！英文留言洗版他搬出語言天分

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天唱過亞洲、歐美、澳洲，但過去卻少有機會到東南亞的印尼開唱，昨（28日）主唱阿信終於在印尼「出道」，連天王好友周杰倫也為他按讚。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信完成在雅加達的首場演出。（相信音樂提供）

由阿信和F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民聯手舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨晚首度到印尼雅加達開唱，這次共將唱3場，演出結束，阿信開心分享心情，笑說：「我在印尼出道囉！第一次在雅加達開唱，抵達印尼的第一個感想，這幾天最高38度的台北比這裡熱。」確實，前幾天台北天氣熱到讓人受不了。

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阿信也提到首度到雅加達開唱的情況：「彩排忘了緊張，真的站上了舞台就緊張了，畢竟...我是 F Forever 的偽『忙內』，大家最不認識的那一個，但！現場觀眾們給我超超超級多熱情，感謝大家！」他也感謝言承旭、仔仔和吳建豪，「從一上台就給我很多，真誠的鼓勵和白癡的互動。」由於五月天沒有去過雅加達開唱，這次透過「恆星之城」演唱會，也把五月天的歌曲帶去當地，阿信說：「特別也保留了歌單中五月天團員們作曲的歌曲，五月天們，我把我們的歌帶到這片新天地囉！」

阿信笑稱自己在印尼出道了。（翻攝自IG）

吳建豪事後也留言給阿信：「愛你，兄弟，謝謝你所做的一切。」確實如吳建豪所言，如果不是阿信力促F4合體，根本不會有「恆星之城」巡演，許多東南亞粉絲也紛紛以英文到阿信的社群帳號留言，謝謝他讓粉絲有機會再看到F4在台上高唱《流星雨》。

由於阿信親自回覆多則網友留言，更透過翻譯軟體跟印尼當地粉絲有更多互動，因此有網友建議他之後到菲律賓、泰國、星馬也要有不同的語言，阿信則開玩笑回覆：「必須的，就憑我的語言天分，一定讓大家有聽沒有懂！」在雅加達之後，「恆星之城」6月27日將到菲律賓巡演。

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