自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信50歲拚印尼「出道」周董也喊讚！英文留言洗版他搬出語言天分

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天唱過亞洲、歐美、澳洲，但過去卻少有機會到東南亞的印尼開唱，昨（28日）主唱阿信終於在印尼「出道」，連天王好友周杰倫也為他按讚。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信完成在雅加達的首場演出。（相信音樂提供）言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信完成在雅加達的首場演出。（相信音樂提供）

由阿信和F4成員言承旭、吳建豪、「仔仔」周渝民聯手舉辦的「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨晚首度到印尼雅加達開唱，這次共將唱3場，演出結束，阿信開心分享心情，笑說：「我在印尼出道囉！第一次在雅加達開唱，抵達印尼的第一個感想，這幾天最高38度的台北比這裡熱。」確實，前幾天台北天氣熱到讓人受不了。

阿信也提到首度到雅加達開唱的情況：「彩排忘了緊張，真的站上了舞台就緊張了，畢竟...我是 F Forever 的偽『忙內』，大家最不認識的那一個，但！現場觀眾們給我超超超級多熱情，感謝大家！」他也感謝言承旭、仔仔和吳建豪，「從一上台就給我很多，真誠的鼓勵和白癡的互動。」由於五月天沒有去過雅加達開唱，這次透過「恆星之城」演唱會，也把五月天的歌曲帶去當地，阿信說：「特別也保留了歌單中五月天團員們作曲的歌曲，五月天們，我把我們的歌帶到這片新天地囉！」

阿信笑稱自己在印尼出道了。（翻攝自IG）阿信笑稱自己在印尼出道了。（翻攝自IG）

吳建豪事後也留言給阿信：「愛你，兄弟，謝謝你所做的一切。」確實如吳建豪所言，如果不是阿信力促F4合體，根本不會有「恆星之城」巡演，許多東南亞粉絲也紛紛以英文到阿信的社群帳號留言，謝謝他讓粉絲有機會再看到F4在台上高唱《流星雨》。

由於阿信親自回覆多則網友留言，更透過翻譯軟體跟印尼當地粉絲有更多互動，因此有網友建議他之後到菲律賓、泰國、星馬也要有不同的語言，阿信則開玩笑回覆：「必須的，就憑我的語言天分，一定讓大家有聽沒有懂！」在雅加達之後，「恆星之城」6月27日將到菲律賓巡演。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中