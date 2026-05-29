館長「貶台親中」狂吹捧 中國老闆不領情神打臉

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近年因多次發表親中言論，被質疑唱和統戰論述，立場爭議不斷。他近日再赴中國，26日參訪「張雪機車」工廠，在創辦人張雪面前貶低台灣機車、支持中國產品，沒想到卻遭張雪打臉「大家還是選擇自己喜歡的品牌，這樣子就OK了」，影片也讓網友們笑翻開酸。

張雪（右）不甩館長狂讚揚中國品牌那套，認為消費者選自己喜歡的最重要。（翻攝自X）

館長日前與張雪機車創辦人張雪進行對談，過程中館長狂捧品牌，但沒想到張雪並不領情，反而理性表示：「館長，我想藉這個直播間說一句。就是車友啊，選擇自己喜歡的品牌，是非常非常正常的。就像我，我用我自己來舉例，我沒有買蘋果並不是因為我愛國，我也不認為買了蘋果的人就不愛國，這兩個是一點關係都沒有，還是選擇自己喜歡的品牌，這樣就OK了。」

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張雪還提到，如果產品如果真的足夠厲害的話，消費者自然會做選擇，張雪一席話打得館長面露尷尬，只能換個方式繼續捧：「這個格局很高啊」！

而相關影片在社群傳開後，張雪一番話被網友認可形容是「牆內少有的正常人」、「張雪這答案是正確的。說實話如果國產產品非常厲害非常牛的話，根本不需要打愛國牌大家也會爭著來買的」、「館長之前不是罵中共嗎？要吃回頭屎，這是第一個神人」。

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