李多慧遭轟文化被表演！徐展元37年前「穿北一女制服照曝光」

徐展元曬出37年前在高中時期曾穿上北一女制服演戲的青春回憶。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「味全龍啦啦隊」女神李多慧26日在台北大巨蛋中場表演時，身穿北一女制服熱舞卻遭校友、表演藝術家兼OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容發文質疑「我的文化（或生活）不該被你拿來表演」，掀起外界討論。對此，資深體育主播徐展元昨（28日）則翻出37年前穿北一女制服的珍貴舊照，親自發聲談起青春往事。

徐展元表示，自己1989年就讀台北市中正高中2年級時，當年學校舉辦班際盃英語話劇比賽，他曾穿上同班同學姊姊的北一女制服演戲，笑說「回憶起年輕歲月啊！」他也提到，當時中正高中還是北市高中聯考男生第4志願，僅次於建中、師大附中與成功高中，更透露松山、內湖、中崙、南湖、大同等台北市公立高中當年都尚未成立。

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徐展元高中時期穿北一女制服參加英語話劇比賽，青澀模樣意外掀起討論。（翻攝自臉書）

此外，徐展元也補充這張37年前的照片，其實曾在他的企業與校園演講中曝光過。如今，適逢李多慧因穿北一女制服演出引發爭議，他再度翻出舊照分享，意外掀起網友熱烈討論，不少人也關注不同世代對制服文化與表演界線的看法差異。

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