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木村拓哉生日開唱 喊話台灣粉絲：知道大家一直呼喚我

木村拓哉宣布來台開唱，且生日場獻給台灣。（大鴻藝術提供）木村拓哉宣布來台開唱，且生日場獻給台灣。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天王木村拓哉昨天（28日）在粉絲俱樂部宣布展開個人演藝生涯中首次巡迴演唱會「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」，這是木村拓哉出道35年來首度以個人身份進行海外巡演，象徵其演藝生涯邁向全新階段。台北場將連唱兩天，訂於11月13日（五）、11月14日（六）於北流舉辦，消息一出讓台灣網友瘋了，苦等男神許久的歌迷開心直呼「終於等到你」。

巡演展開在即，木村拓哉透過台北場主辦單位向歌迷喊話：「希望能透過這張名為《Checkpoint》的作品，讓彼此都能感受到『大家而言的我』與『對我而言的大家』的存在。為了讓現場成為能與大家一起盡情歡鬧的地方，我也正在持續進行製作歌曲，請大家務必期待喔。」

談到此次首度以個人身份前往海外開唱，他也興奮表示：「這次也收到了許多來自海外『可以來嗎？』的呼喚，讓我能在個人活動後首次在海外舉辦演唱會。我已經迫不及待要和海外的大家見面了！」

木村拓哉是星達拓最具指標的藝人。（大鴻藝術提供）木村拓哉是星達拓最具指標的藝人。（大鴻藝術提供）

長年活躍於戲劇、電影與音樂領域的木村拓哉，作品豐富多產，累積深厚實績與廣大人氣，是當之無愧的「亞洲天王」，此次宣布正式啟動海外巡演，對期待已久的全球歌迷而言更具指標性意義。伴隨巡演消息公開，他也同步宣布將於今夏推出全新原創專輯《Checkpoint》，為轉籍至新音樂廠牌C&C STAGE後的首張作品。「Checkpoint」一名不僅呼應巡演主題，也隱喻他站在嶄新起點，回望至今累積，並朝向下一個舞台邁進的重要節點，專輯預計邀集多位重量級音樂人參與製作，備受各界期待。

此次演唱會將橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾與台北等海內外5大城市，共計9場演出。隨著巡演展開，木村拓哉也將帶著全新作品親自走訪各地，與海外歌迷面對面交流，展現作為表演者最純粹且直接的舞台魅力，此次台北場適逢他54歲生日，勢必掀起高度關注，也讓台粉有機會近距離感受其舞台風采。

「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」in TAIPEI 將於11月13日（五）、11月14日（六）在TAIPEI MUSIC CENTER舉行，詳細演出售票資訊將於後續公開，更多演出與售票詳情，請關注主辦單位大鴻藝術 BIG ART官方Facebook及Instagram專頁。

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