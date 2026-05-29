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娛樂 最新消息

邱軍一審重判10年 基院防逃亡裁定5/26起限制出境8個月

〔記者林嘉東／基隆報導〕唱紅「運轉人生」25歲原住民歌手邱軍，前年酒駕撞死路邊排班的計程車司機後逃逸。基隆地院國民法官法庭上月底審結，依酒駕累犯致死、肇事逃逸致死等罪，合併重判邱軍10年徒刑。基隆地院國民法庭審判長簡志龍等3名職業法官審酌，認為邱軍一審被判處10年重刑，為確保後續審判及執行程序能順利進行，日前裁定自5月26日起，對邱軍實施限制出境、出海8個月。

歌手邱軍前年酒駕撞死路邊排班的計程車司機後逃逸，一審被重判10年徒刑。基隆地院裁定自5月26日起，對邱軍實施限制出境、出海8個月。（檔案照）歌手邱軍前年酒駕撞死路邊排班的計程車司機後逃逸，一審被重判10年徒刑。基隆地院裁定自5月26日起，對邱軍實施限制出境、出海8個月。（檔案照）

邱軍前年12月27日凌晨與友人及女友在基隆市某餐館飲酒，席間飲用啤酒及小米酒，清晨4時許仍執意開車載女友離開，行經基隆市信一路段時，失控撞及在路邊排班休息的李姓及陳姓計程車司機，導致李姓運將傷重，送醫搶救7天後不治。邱軍肇事後逃逸2天後才到案說明。

基隆地檢署去年5月依公共危險等罪嫌將邱軍提起公訴，全案移審基隆地院。當時合議庭裁定邱軍具保、限制住居，並實施限制出境、出海8個月。該段境管處分於今年1月4日期滿後，出現管制空窗期。

全案經基隆地院國民法官法庭上月底3天密集審理，由審判長簡志龍、法官施又傑、法官李辛茹與國民法官共同評議，國民法官法庭認為，邱軍在2018年即有酒駕獲緩起訴的前科，前年底又再度酒駕，且犯後企圖將肇事車輛送修滅證、與勾串友人卸責，甚至至今未能與死者家屬達成和解。國民法官法庭4月29日依邱軍為累犯，犯酒駕致死罪判刑8年、肇事逃逸致死罪判刑3年6月，合併應執行有期徒刑10年。

基隆地院指出，雖然一審已做出宣判，但邱軍與檢察官仍可提出上訴，全案尚未定讞。法院審酌邱軍被判處10年重刑，有相當理由足認邱軍為脫免罪責而逃亡之虞，在函詢邱軍及邱的委任律師意見後，裁定邱軍自5月26日起，限制出境、出海8個月。可抗告。

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