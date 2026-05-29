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娛樂 最新消息

林俊傑驚爆家庭失和！網紅女友父「涉60億金融案」 林媽媽不堪罕見發聲

林俊傑（右2）去年底帶女友七七（左）回家和父親（右）為母親慶祝生日。（翻攝自IG）林俊傑（右2）去年底帶女友七七（左）回家和父親（右）為母親慶祝生日。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「JJ」林俊傑去年底高調認愛小21歲美籍華裔網紅女友「七七」後，近日卻接連爆出家庭風波，不僅遭外界質疑與哥哥、大嫂關係生變，女友父親更被爆疑似捲入高達13億元人民幣（約60億元台幣）的金融案件。對此，林俊傑經紀公司低調回應外，林媽媽也因不堪外界紛擾，罕見透過媒體發聲，希望外界不要挑撥一家人感情。

有網友近日發現，林俊傑疑似重新整理微博內容，不僅與哥哥、大嫂互相取消關注，連農曆新年合照、姪女百日宴等照片，也被重新編輯刪除哥哥、大嫂畫面，只留下姪女相關內容。此外，林俊傑母親也被發現取消關注媳婦社群帳號，讓外界開始猜測林家是否出現嫌隙，甚至有爆料直指，哥哥與大嫂疑似不滿林俊傑的新戀情，兄弟關係因此鬧僵。

林俊傑（右）近日遭爆疑與哥哥（左）互相取消追蹤，母親（中）不堪外界紛擾罕見發聲。（翻攝自IG）林俊傑（右）近日遭爆疑與哥哥（左）互相取消追蹤，母親（中）不堪外界紛擾罕見發聲。（翻攝自IG）

不過，林俊傑的IG與臉書目前仍保留不少與家人的合照，因此也有粉絲認為外界不必過度解讀，認為他可能只是例行整理微博內容。至於女友「七七」父親被爆疑似涉及高達13億元人民幣的金融案件，林俊傑經紀公司則對此回應，「女方已交給律師團隊以司法處理，本公司不便做任何回應。」

事實上，林俊傑過去曾多次公開表示哥哥林俊峰是自己人生中的偶像，兄弟感情一直相當深厚，不僅曾在哥哥婚禮上獻唱，也時常分享家族聚會與姪女互動畫面。針對互相取消追蹤一事，《CTWANT》與《中國時報》引述林俊傑母親說法，強調大兒子婚後家庭生活和樂，逢年過節都會回新加坡探望長輩，大媳婦2年誕下2名孫女相當辛苦，家族都十分疼愛與認可，希望外界不要以謠言影響家人與小朋友成長。

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