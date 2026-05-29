沒有老梗能倖免！《小姐好白》推手回歸《驚聲尖笑》 韋恩斯家族已跨越多世代

馬龍韋恩斯（右）帶著《驚聲尖笑》強勢回歸。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖喜劇系列全新續作《驚聲尖笑》（第6集，但片名沒有6），近日釋出最新幕後花絮，滿滿「韋恩斯家族」式幽默再度回歸。該系列始祖、也曾創作過《小姐好白》的馬龍韋恩斯表示：「如果沒有一票韋恩斯家族成員，就不算是韋恩斯家族電影。」他也笑稱家族已跨越多個世代，「這樣很好，也能教年輕一代怎麼做。」

「韋恩斯家族」成員葛雷格韋恩斯自嘲是「第11順位選進來的韋恩斯家族成員」；金韋恩斯則表示很享受與兄弟們合作，甚至笑說：「這讓我懷疑為什麼當初沒有拍第一、二集。」克雷格韋恩斯形容拍攝過程像是「家族大團圓」，尚恩霍威韋恩斯則興奮表示：「這部電影超讚、超瘋狂，超有韋恩斯惡搞風格！」

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馬龍韋恩斯（左起）、蕾吉娜霍爾、西恩韋恩斯等元祖卡司一同回歸《驚聲尖笑》。（UIP提供）

艾莉亞韋恩斯也說：「原始班底又回歸了，還能在鏡頭前看到我爸。」西恩韋恩斯則提到，自己的女兒、馬龍的兒子以及他的兒子也一同參與演出。最後葛雷格韋恩斯還反問：「這最像哪個叔叔寫的劇本？」隨即自答：「絕對是馬龍，我稱之為“修提之驚聲尖笑”。」

故事設定在成功從那個怎麼看都超眼熟的面具殺手（沒錯，就是「鬼臉殺手」）手中逃命26年之後，核心四人組再度回歸，正面迎戰這名殺人魔，而且這次他們不放過任何恐怖片IP。準備一路吐槽、惡搞、解構所有重啟、翻拍、續集、前傳、外傳與所謂「傳承經典」電影，包含那些名字掛著「最終章」卻永遠不會真正結束的作品。

《驚聲尖笑》系列靈魂人物安娜法芮絲再度化身辛蒂。（UIP提供）

本片毫無禁區，所有恐怖片套路都將被逐一拆解，沒有任何老梗能倖免。韋恩斯家族全面回歸，也準備把「取消文化」徹底取消。《驚聲尖笑》將於6月5日在台上映！

註：「取消文化」（cancel culture）指在網路或社會輿論中，因為某個人（或品牌、作品）被認為有不當言行，而被集體抵制、批評，甚至要求他們失去工作機會或公開曝光管道的現象。

《驚聲尖笑》韋恩斯家族篇花絮：

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