（連線報導）爆紅男神從睡沙發到變身太空超人！骷髏王「喀喀小動作」嚇壞人

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕曾以《大黃蜂》打造細膩情感與復古風格的導演崔維斯奈特，再度挑戰將經典玩具與動畫《太空超人》搬上大銀幕。男主角尼可拉斯葛拉辛透露，自己曾在剛到洛杉磯時借住朋友沙發，如今卻站上紅毯成為「太空超人」，直呼「像夢一樣」。

尼可拉斯葛拉辛演出《太空超人》，大秀壯肌。（索尼影業提供）

電影日前於洛杉磯舉辦盛大首映，導演崔維斯奈特率領尼可拉斯、女主角卡蜜拉曼德斯、伊卓瑞斯艾巴、艾莉森布里等人一同出席國際記者會。在片中飾演「太空超人」的尼可拉斯為近期好萊塢爆紅超新星之一，因演出影集《王室緋聞守則》中的深情同志角色一炮而紅。

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這次為了《太空超人》，尼可拉斯大量增肌，壯碩身材與過往形象形成強烈對比。對他而言，這次演出不只是商業大片的男主角，更是一段從「不確定下一晚睡哪裡」到站上全球矚目紅毯的旅程。

尼可拉斯葛拉辛圓夢擔綱《太空超人》男主角。（索尼影業提供）

尼可拉斯回憶，初到洛杉磯時僅持短期簽證，為了追逐演員夢，一度長時間借住在朋友家的沙發上，「那時我每天都會經過中國戲院，心裡會想，如果有一天我的電影也能在這裡上映就好了。」如今願望成真，他不只站在戲院前的紅毯，更成為暑假大片男主角，這段經歷也讓他對角色有更深的共鳴，「亞當其實是一個長期被否定的人，他不被相信，也一直在尋找自己的價值。」

他進一步解釋，外界往往只看到角色的身體變化，但真正打動他的，是人物的內在成長，「我們一直在討論的不是肌肉，而是這個人如何從懷疑自己，到終於有勇氣承擔一切。」

導演崔維斯奈特則表示，選角時最重要的不是外型，而是情感層次，「我們要找的不是一個英雄，而是一個能讓觀眾相信他會成為英雄的人。」他也坦言，自己從小就是《太空超人》的粉絲，「所以當尼可第一次喊出變身台詞時，我真的很激動。」他回憶，那場戲幾乎讓他情緒潰堤，「那一刻不是在拍電影，而是童年真的被實現了。」

艾莉森布里在《太空超人》飾演反派邪惡琳。（索尼影業提供）

艾莉森布里飾演的邪惡琳與傑瑞德雷托飾演的骷髏王是片中反派擔當，艾莉森形容邪惡琳與骷髏王之間宛如一種病態的相互依賴關係，「既互相傷害，也彼此吸引」。她也透露，傑瑞德以完整特效化妝變身骷髏王，每天以全套造型現身，「他有一個牙齒喀喀作響的小動作，到現在都還讓我起雞皮疙瘩。」

傑瑞德雷托在《太空超人》飾演骷髏王，以完整特效化妝上陣。（索尼影業提供）

除了角色本身，電影也因高度實景化製作而受到演員讚賞，導演崔維斯奈特強調，該片最大特色就是「可觸摸的世界」，大量場景、服裝與道具皆為實體打造，讓演員能真正進入角色狀態，演員們也盛讚走進片場幾乎就像真的進入到另一個世界。《太空超人》將於6月3日在台上映。

《太空超人》高度實景化製作，片場宛如另一個世界。（索尼影業提供）

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